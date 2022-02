Beyblade: È in produzione un film live-action per il franchise

Giovedì è stato rivelato che Jerry Bruckheimer (Pirati dei Caraibi, National Treasure, Top Gun) e la Paramount stanno producendo un film live-action basato sul franchise di Beyblade.

Takara Tomy ha lanciato il franchise di giochi originale nel 1999.

Neil Widener e Gavin James stanno scrivendo la sceneggiatura.

La prima serie animata televisiva del franchise di 51 episodi, diretta da Toshifumi Kawase, venne presentata per la prima volta in Giappone nel gennaio 2001.

La versione inglese ha debuttato nel luglio 2002.

Il primo anime di Beyblade Burst viene presentato in anteprima in Giappone nell’aprile 2016 e va in onda sul canale canadese Teletoon a settembre 2016.

Viene poi trasmesso in anteprima su Disney XD per due settimane a dicembre 2016. Daisuki inizia a trasmettere in streaming la serie con sottotitoli in inglese più tardi nel dicembre 2016 e gli episodi doppiati in inglese sono disponibili digitalmente tramite le piattaforme digitali di Disney XD e il suo canale YouTube ufficiale.

L’anime Beyblade Burst Rise ha debuttato in Giappone nell’aprile 2019 con il titolo Beyblade Burst GT sul canale YouTube di Coro Coro Comics e sul servizio di streaming Takara Tomy Channel.

Il doppiaggio inglese dell’anime arrivain anteprima su Disney XD negli Stati Uniti nel febbraio 2020.

Beyblade Burst Sparking (o Burst Super King) viene presentato in anteprima su CoroCoro Channel e Takara Tomy Channel (entrambi su YouTube) nell’aprile 2020.

Lo spettacolo va in onda su Disney XD nel febbraio 2021.

Il Beyblade Burst QuadDrive (Beyblade Burst Dynamite Battle in Giappone) arriva per la prima volta in Giappone nell’aprile 2021.

Lo spettacolo va in onda su DisneyXD e DisneyNOW da dicembre 2021.