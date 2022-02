Guardiani della Galassia Vol 3: Zoe Saldana rischia lo spoiler su Instagram

L’attrice di Guardiani della Galassia Vol 3, Zoe Saldana, ha raccontato che la Marvel le ha fatto rimuovere un post dietro le quinte a rischio spoiler da Instagram.

Il video, che ora è stato ricaricato sull’account Instagram di Zoe Saldana censurando gli spoiler, mostra l’attrice di Guardiani della Galassia completamente truccata da Gamora mentre sorseggia una tazza di mate con la didascalia “Ho dovuto toglierlo prima a causa della Marvel Security”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zoe Saldana (@zoesaldana)

Paradossalmente, il materiale sensibile in questione è stato “redatto” da un effetto penna verde, ma si può ancora vedere cosa c’era scritto sotto.

Sfortunatamente per chi ha fame di spoiler sulla Marvel, non sembra essere nulla di rilevante: la cartella etichettata come “Atlanta” (località dove si sta attualmente girando Guardiani della Galassia Vol 3) in mano a Zoe Zaldana sembra essere pieno di date e blocchi di riprese piuttosto che di pagine di sceneggiatura o altri spoiler.

Tuttavia, rende bene l’idea delle misure che i Marvel Studios continuano ad adottare per evitare che qualcosa trapeli. Dalle sceneggiature false agli attori drappeggiati con giganteschi mantelli per non farli riconoscere, è stato usato di tutto in passato come rete di sicurezza per gli spoiler.

C’è molta curiosità attorno a anche in Guardiani della Galassia Vol 3. Il regista James Gunn ha già detto che questa sarà l’ultima volta che vedremo questa iterazione dei Guardiani – Star-Lord, Gamora, Drax, Nebula, Mantis, Groot e Rocket – insieme sul grande schermo.

Gunn ha anche rivelato su Twitter che l’attore di Peacemaker Chukwudi Iwuji è stato scelto per un ruolo misterioso che “la maggior parte dei grandi attori di Hollywood volevano”, e le voci indicano come si tratti di Herbert Wyndham, alias l’Alto Evoluzionario, che dovrebbe essere connesso alle origini di Rocket così come ad Adam Warlock, l’amatissimo personaggio Marvel che farà il suo esordio interpretato da Will Poulter.

Guardiani della Galassia Vol 3 uscirà il 5 maggio 2023.