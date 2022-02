Tra le uscite manga Star Comics del 9 Febbraio 2022 si segnalano le nuove uscite di Fairy Tail New Edition e Ariadne in the Blue Sky, oltre alla prosecuzione de Il Duro Lavoro di Musubu e al cofanetto vuoto di A Silent Voice, per chi aveva comperato i volumetti singoli ai tempi.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 2 Febbraio 2022, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice. Potete anche consultare il riepilogo di tutte le uscite di Febbraio qui.

Le uscite Star Comics del 9 Febbraio 2022

ARIADNE IN THE BLUE SKY n. 11

KAPPA EXTRA n.271

di Norihiro Yagi

€ 5,50

UNA MAGICA AVVENTURA FANTASY DALL’AUTORE DI “CLAYMORE”

Proseguendo il proprio viaggio, la comitiva di Lacyl s’imbatte nei Mau, una razza che odia l’energia fotonica in quanto “proibita”, e in una banda armata che vuole impossessarsi dell’antico manoscritto dei Ruusa. Inizia così una lotta su tre fronti, mentre nel frattempo fa la sua comparsa anche uno dei tre potenti uomini che hanno fatto terminare la Grande Guerra. La nuova battaglia potrebbe aprire un nuovo capitolo del lungo viaggio di Lacyl e Leana…

FAIRY TAIL NEW EDITION n. 56

BIG n.73

di Hiro Mashima

€ 4,30

Nella battaglia per la difesa di Magnolia il contesto bellico cambia di secondo in secondo. Otto degli Spriggan 12 a difesa di Zeref sono ancora in campo e la situazione resta imprevedibile. Ad Harujion, nel frattempo, la straordinaria magia di Dimaria mette alle strette le “sorelle” Wendy e Sheria, mentre alla gilda di Fairy Tail, dove Natsu giace malato, i maghi spariscono per opera di Jacob…

IL DURO LAVORO DI MUSUBU n. 2

WONDER n.112

di Taishi Mori

€ 5,90

Lentamente (molto lentamente…), Sagami sta accorciando le distanze che lo separano da Musubu, quand’ecco che, dalla bocca della ragazza, sente uscire una frase che lo lascia di stucco: “Io non ho mai avuto di queste esperienze”. Presto però verrà per lui il momento di parlare in maniera altrettanto sincera…

NO GUNS LIFE n. 10

POINT BREAK n.262

di Tasuku Karasuma

€ 5,90

L’Ufficio di Difesa, che un tempo si era occupato di riorganizzare l’esercito, ha un incarico da affidare a Juzo. Si tratta di difendere la città da una minaccia scaturita da una controversa eredità della guerra. Dotato della nuova forza affidatagli dal Numero Dodici, come si destreggerà “il risolutore” in questa situazione?

P&ME – POLICEMAN AND ME n. 15

EXPRESS n.260

di Maki Miyoshi

€ 4,50

LA SEGRETISSIMA STORIA D’AMORE TRA LA STUDENTESSA E IL POLIZIOTTO!

Kota si aliena dalla realtà, stretto dai ricordi del passato. Sembra che le voci di chi gli vuole bene non riescano più a raggiungere il suo cuore, che si tiene distante persino da Kako. La ragazza decide di andare a trovare il giovane poliziotto insieme a Okami ma, davanti a lei, i due finiscono per sfidarsi…

SAVAGE SEASON n. 8

ZERO n.259

di Mari Okada , Nao Emoto

€ 5,50

UNA STORIA ROMANTICA E DIVERTENTE ALLA SCOPERTA DEL SESSO

Kazusa e le sue amiche si barricano all’interno della scuola, chiedendo che vengano revocati sia il divieto di avere relazioni che l’espulsione di Sonezaki. Riusciranno a ottenere ciò che vogliono? Nel frattempo, nelle loro vite di adolescenti l’intrico di sentimento e impulsi sessuali si fa sempre più ingarbugliato…

A SILENT VOICE – ULTIMATE BOX

BOX VUOTO

COFANETTO n.9

di Yoshitoki Oima

€ 5,00

Dallo scorso settembre è già disponibile A SILENT VOICE ULTIMATE BOX, che raccoglie i sette volumi del manga e il fanbook, con illustrazioni a colori, approfondimenti e le storie pilota che hanno permesso a Yoshitoki Oima di ottenere la serializzazione dell’opera.

Per la gioia di chi possiede già tutti i volumi, dal 9 febbraio sarà possibile acquistare anche il box vuoto, al prezzo di 5,00 euro, in fumetteria, libreria e store online.