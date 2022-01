Scorrendo la lista delle uscite Panini Comics di Marzo 2022 bisogna sicuramente segnalare l’edizione definitiva di Rat-Man, la straordinaria epopea di Leo Ortolani interamente raccolta in dodici volumi cartonati raccolti in tre volumetti.

Tra le altre uscite Panini Comics di Marzo 2022 segnaliamo Proctor Valley Road, la nuova opera del visionario Grant Morrison.

Ecco di seguito, direttamente dal sito della casa editrice, le novità Panini Comics di Marzo 2022. Potete consultare anche le uscite settimanali qui.

Le uscite Panini Comics di Marzo 2022: fumetti europei

RAT-MAN SAGA

RAT-MAN SAGA COFANETTO VOLL. 1/4 Autore: Leo Ortolani Marzo • Euro 80,00 Contiene: Rat-Man Saga voll. 1/4

RAT-MAN SAGA COFANETTO VOLL. 5/8 Autore: Leo Ortolani Marzo • Euro 80,00 Contiene: Rat-Man Saga voll. 5/8

RAT-MAN SAGA COFANETTO VOLL. 9/12 Autore: Leo Ortolani Marzo • Euro 80,00 Contiene: Rat-Man Saga voll. 9/12

L’edizione definitiva delle storie di Rat-Man, il super eroe con le orecchie da topo che lavora con il favore delle tenebre e di giorno dice “prego” e dorme. Invocata da generazioni di appassionati, è finalmente in arrivo la versione totale della serie incentrata sul personaggio-mito di Leo Ortolani, direttamente nella vostra libreria di fianco ai libri finti! Un classico del fumetto italiano in un’edizione di pregio: per la prima volta in volume, la saga di Rat-Man in dodici cartonati da collezione raccolti in tre splendidi cofanetti!

RAT-MAN SAGA VOL. 1 Autore: Leo Ortolani Marzo • 18,3×24, C., 368 pp., b/n • Euro 19,90

RAT-MAN SAGA VOL. 2 Autore: Leo Ortolani Marzo • 18,3×24, C., 336 pp., b/n • Euro 19,90

RAT-MAN SAGA VOL. 3 Autore: Leo Ortolani Marzo • 18,3×24, C., 360 pp., b/n • Euro 19,90

RAT-MAN SAGA VOL. 4 Autore: Leo Ortolani Marzo • 18,3×24, C., 336 pp., b/n • Euro 19,90

RAT-MAN SAGA VOL. 5 Autore: Leo Ortolani Marzo • 18,3×24, C., 336 pp., b/n • Euro 19,90

RAT-MAN SAGA VOL. 6 Autore: Leo Ortolani Marzo • 18,3×24, C., 336 pp., b/n • Euro 19,90

RAT-MAN SAGA VOL. 7 Autore: Leo Ortolani Marzo • 18,3×24, C., 320 pp., b/n • Euro 19,90

RAT-MAN SAGA VOL. 8 Autore: Leo Ortolani Marzo • 18,3×24, C., 288 pp., b/n • Euro 19,90

RAT-MAN SAGA VOL. 9 Autore: Leo Ortolani Marzo • 18,3×24, C., 352 pp., b/n • Euro 19,90

RAT-MAN SAGA VOL. 10 Autore: Leo Ortolani Marzo • 18,3×24, C., 472 pp., b/n • Euro 19,90

RAT-MAN SAGA VOL. 11 Autore: Leo Ortolani Marzo • 18,3×24, C., 352 pp., b/n • Euro 19,90

RAT-MAN SAGA VOL. 12 Autore: Leo Ortolani Marzo • 18,3×24, C., 336 pp., b/n • Euro 19,90

RAT-MAN GIGANTE 97

Autore: Leo Ortolani 20 marzo • 20×27,5, S., 64 pp., b/n • Euro 3,00

L’incontro/scontro tra padri e figli prosegue furibondo… e complicato. C’è Valker. Che è padre di Valker e di suo fratello, Valker, che però è un fratellastro. E Valker ha un figlio, Valker, ovviamente, che però non si sa bene se sia suo figlio, perchè forse glielo hanno fatto credere, che sia suo figlio. Di Valker, cioè. E potremmo andare avanti. Fino alla fine di Valker!

LO SCORPIONE DELUXE VOL. 1

Autori: Enrico Marini, Stephen Desberg Giugno • 21×28, C., 304 pp., col. • Euro 33,00 Contiene: Le Scorpion (2000) #1/6

Nei vicoli della Roma del XVIII Secolo lo chiamano lo Scorpione per il suo tatuaggio, ed è uno spadaccino prodigioso. Nei palazzi più eleganti della città, invece, è noto come Armando Catalano, un uomo affascinante che commercia reliquie sacre… ma la sua battaglia contro il malvagio Cardinale Trebaldi attraversa tutte le sue identità! Torna in edizione deluxe il capolavoro di Stephen Desberg (La stella del deserto) ed Enrico Marini (Batman: L’oscuro principe azzurro): un volume gigante con i primi sei, emozionanti, sensuali racconti dedicati al leggendario spadaccino!

Le uscite Panini Comics di Marzo 2022: comics USA

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES 53

PANINI DIRECT Autori: Kevin Eastman. Dave Wachter, Mateus Santolouco, Brahm Revel, AA.VV. Marzo • 17×26, B., 88 pp., col. • Euro 9,90 Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) #95, Shredder in Hell (2019) #1, Teenage Mutant Ninja Turtles Macro-Series (2018) #1

La vita di una persona cara è in pericolo, e per le Tartarughe Ninja ha inizio una drammatica corsa contro il tempo irta di ostacoli e di difficoltà. Ritorna Shredder, la nemesi per eccellenza dei nostri eroi, impegnato nella prima parte di un’avventura ambientata nientemeno che all’Inferno. Del resto, Splinter lo aveva ucciso, ricordate? Infine, una lunga storia ambientata qualche mese prima con protagonista Donatello.

REDFORK

PANINI DIRECT Autori: Alex Paknadel, Nil Vendrell, Giulia Brusco Febbraio • 18,3×27,7, C., 160 pp., col. • Euro 21,00 Contiene: Redfork (2020) #1/6

Dopo essere stato scarcerato, Noahn McGlade fa ritorno a Redfork per trovarla devastata dal consumo di droga e dalla crisi economica. Ma c’è qualcosa di ancora più oscuro che minaccia la cittadina in cui è nato: una presenza che si nutre dell’essenza suoi abitanti! Più Noah scava nel profondo, meno motivi ha per restare vivo. Un thriller sovrannaturale scritto da Alex Paknadel (Arcadia) per i disegni di Nil Vendrell (Shirtless Bear-Fighter!) e i colori di Giulia Brusco (Goodnight Paradise).

PROCTOR VALLEY ROAD

Autori: Grant Morrison, Alex Child, Naomi Franquiz Marzo • 17×26, C., 144 pp., col. • Euro 17,00 Contiene: Proctor Valley Road (2021) #1/5

Un tour del brivido porta una serie di studenti nel tratto di strada d’America più infestato dai demoni. Quando il giro turistico si rivela mortale ancora una volta, quattro amiche dovranno salvare i ragazzi scomparsi… prima che la città li faccia a pezzi! Il nuovo fumetto dello scrittore più visionario del comicdom, Grant Morrison (The Invisibles)!

CHRISTOS GAGE’S CINEMA PURGATORIO: L’IMMENSO

PANINI DIRECT Autori: Christos Gage, Gabriel Andrade Marzo • 17×26, C., 112 pp., b/n • Euro 22,00 Contiene: Cinema Purgatorio (2016) #1/18

Continua la riproposta in volume delle serie originariamente apparse sulle pagine di Cinema Purgatorio, la serie antologica creata da Alan Moore. Questa volta tocca alla saga di Mod di Christos Gage. In un mondo post-apocalittico, le mutazioni nucleari hanno creato un enorme mostro apparentemente imbattibile… e i rischi per l’umanità sono pari alle opportunità militari! Un’originale reinterpretazione del concetto di kaiju da uno degli autori di Law & Order

CROSSED DELUXE VOL. 2

PANINI DIRECT Autori: Garth Ennis, Raulo Caceres, Christian Zanier Marzo • 17×26, C., 272 pp., col. • Euro 28,00 Contiene: Crossed: Badlands (2012) #25/28, #50/56

Secondo e ultimo volume per la raccolta completa delle storie di Crossed firmate dal creatore della saga, Garth Ennis! Cinque anni dopo il C-Day, quattro soldati britannici intraprendono una missione disperata nel tentativo di cambiare le sorti della guerra contro gli scrociati. Quindi, un flashback ci farà rivivere i primi, tragici giorni dell’epidemia scrociata, quando ancora non si sapeva che il peggio doveva ancora venire. Sangue, orrore, perversione e violenza a profusione: solo per lettori dallo stomaco forte!

SPAWN DELUXE VOL. 5

PANINI DIRECT Autori: Todd McFarlane, Greg Capullo Marzo • 17×26, C., 296 pp., col. • Euro 29,00 Contiene: Spawn (1992) #51/62

Torniamo al 1996 per un’altra tornata di classiche storie di Spawn interamente firmata da Todd McFarlane e Greg Capullo! Con i ritorni di Cy-Gor, Angela e il primo scontro tra Spawn e Savage Dragon, i due più celebri eroi della Image Comics. Un crossover entrato negli annali del fumetto americano! E Malebolgia e il Clown? Presenti!

THE GOON VOL. 3: UOMINI PESCE, DONNE MALIARDE E BIRRA AMARA

100% PANINI HD Autori: Roger Langridge, Mike Norton Marzo • 17×26, C., 112 pp., col. • Euro 16,00 Contiene: The Goon (2019) #9/12

Quando uno scontro fra birrerie rivali che mette in pericolo la stabilità delle corporazioni locali scoppia in tutto il suo fragore, toccherà a Goon e Franky rimettere le cose a posto. Streghe, uomini pesce e birra: si può chiedere di meglio? Forse sì, ma non per una storia di Goon! Un nuovo volume inedito della più recente serie creata da Eric Powell.

Le uscite Panini Comics di Marzo 2022: Star Wars

STAR WARS 13

STAR WARS 81 Autori: Charles Soule, Ramon Rosanas, Greg Pak, Raffaele Ienco 17 marzo • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Star Wars (2020) #14, Darth Vader (2020) #13

I ribelli hanno scoperto dove si trova la lastra di carbonite che contiene Han Solo, e toccherà a un generale, un Jedi e un Wookiee imbarcarsi in una disperata missione di salvataggio! Nel frattempo, Darth Vader dovrà vedersela con il droide assassino IG-88! Le prime storie dell’evento editoriale La guerra dei cacciatori di taglie.

STAR WARS: L’ALTA REPUBBLICA 11

PANINI DIRECT Autori: Cavan Scott, Georges Jeanty Marzo • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Star Wars: The High Republic (2020) #11

I Nihil hanno scatenato una nuova e terribile arma contro i Jedi capace di recare terrore anche nel cuore dei Cavalieri più impavidi. Toccherà allo sceriffo Avar Kriss vedersela con la Smovi Tempesta Lourna Dee!

STAR WARS: LA GUERRA DEI CACCIATORI DI TAGLIE 2

Autori: Charles Soule, Luke Ross, Justina Ireland, Luca Pizzari, AA.VV. Aprile • 17×26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00 Contiene: Star Wars: War of the Bounty Hunters (2021) #2, War of the Bounty Hunters – Jabba the Hutt (2021) #1

I criminali più potenti della galassia si sono riuniti su Jekara e vogliono tutti un’unica cosa: Han Solo. Messo alle strette, Boba Fett è costretto a chiedere aiuto alla persona meno fidata della galassia: la Dottoressa Aphra!

STAR WARS – L’ALTA REPUBBLICA VOL. 2: IL CUORE DEI DRENGIR

Autori: Cavan Scott, Ario Anindito, Georges Jeanty Aprile • 17×26, C., 112 pp., col. • Euro 16,00 Contiene: Star Wars: The High Republic (2020) #6/10

Continua la serie campione di vendite ambientata nell’aureo passato della saga. La frontiera della Repubblica è stata attaccata dai Drengir, e i Jedi del Faro Starlight guidati da Avar Kriss sono ora obbligati a unire le forze con un temibile nemico per fare fronte comune. Riuscirà Keeve Trennis a salvare il suo ex Maestro dall’oscurità?

STAR WARS VOL. 12: RIBELLI E BANDITI

STAR WARS COLLECTION Autori: Greg Pak, Phil Noto Febbraio • 17×26, B., 112 pp., col. • Euro 13,00 Contiene: Star Wars (2015) #68/72

Darth Vader a caccia di Luke Skywalker! Con migliaia di droidi sonda inviati ai quattro angoli della galassia, l’Impero intende stanare l’Alleanza Ribelle. Toccherà a Chewbacca e C-3PO sviare i droni imperiali attirandoli verso un pianeta abbandonato che si rivelerà essere la casa di una misteriosa civiltà. E tutto mentre Luke incontra un’umana sensibile alla Forza che potrebbe diventare la sua nuova mentore…

STAR WARS – CAVALIERI DELLA VECCHIA REPUBBLICA VOL. 2: CAVALIERI DI SOFFERENZA

STAR WARS EPIC Autori: John Jackson Miller, Dustin Weaver, Bong Dazo, Brian Ching Febbraio • 17×26, C., 448 pp., col. • Euro 39,00 Contiene: Star Wars: Knights of the Old Republic (2006) #19/37

Il Padawan fuggitivo Zayne Carrick deve unire le forze con quegli stessi Maestri Jedi che hanno ucciso i suoi compagni Padawan in un tentativo disperato di salvare la galassia dai Mandaloriani! In seguito dovrà vedersela con il suo ex maestro Lucien Draay per riabilitare il proprio nome dall’infamante accusa di omicidio. Il secondo dei tre volumi della riproposta di una delle più epiche e amate serie di Star Wars.

STAR WARS: LE STRISCE QUOTIDIANE CLASSICHE VOL. 2

Autori: Al Williamson, Archie Goodwin, Alfredo Alcala Marzo • 28×21,6, C., 296 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 43,00 Contiene: Star Wars Newspaper Comics vol. 2

Il secondo dei tre volumi che ripropongono le strisce di Star Wars apparse sui quotidiani statunitensi tra il 1979 e il 1984 in un’edizione meticolosamente restaurata. Si prosegue con la produzione 1980-1982 firmata da Al Williamson, Archie Goodwin e Alfredo Alcala, che raccoglie l’adattamento del mitico romanzo Han Solo, guerriero stellare e sette altre avventure complete realizzate dal team creativo di Flash Gordon e Secret Agent Corrigan. Materiale completamente inedito in Italia!

STAR WARS CLASSIC VOL. 7: GRIDA NEL VUOTO

Autori: David Michelinie, Walt Simonson, Carmine Infantino Febbraio • 17×26, C., 208 pp., col. • Euro 20,00 Contiene: Star Wars (1977) #60/66, Star Wars Annual (1979) #2

Una spia Imperiale nelle file dell’Alleanza Ribelle. Luke tradito dalla Forza? La Principessa Leila sotto processo per omicidio. E una lunga storia che svela il passato di Ian Solo, quando salvò un intero pianeta. David Michelinie e Walt Simonson firmano una nuova tappa della riproposta completa delle classiche storie di Star Wars, colma di articoli e contenuti speciali inediti.