Le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 13 gennaio: le novità

Tutte le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 13 gennaio, direttamente dal sito Panini; le novità della casa editrice.

X-Men: Il Processo di Magneto 3

Autori: Leah Williams, J. J. Kirby, David Messina, Lucas Werneck

Data di uscita: 13 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene:

X-Men: The Trial of Magneto (2021) #3, Marvel’s Voices: Pride (2021) #1 (X)

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828709565

3,00 €

Scarlet è stata rinvenuta morta al termine del Gala Infernale. Tutti gli indizi suggeriscono un omicidio e portano a Magneto!

Ma Wanda Maximoff è davvero morta?

Chi ha attentato alla sua vita, e chi sta inviando mostri indistruttibili contro Krakoa?

In appendice: una storia dedicata a Northstar e a suo marito!

Venom 41

Autori: Manuel Garcia, Philip Kennedy Johnson

Data di uscita: 13 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene:

Extreme Carnage: Omega (2021) #1

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

Il gran finale del crossover Extreme Carnage!

Gli autori della prima parte si riuniscono per rivelarci il destino dei simbionti!

Una battaglia così clamorosa che serve uno stadio per contenerla!

E tra un mese Venom 1, di Al Ewing, Ram V e Bryan Hitch!

Thor 18

Autori: Pasqual Ferry, Donny Cates

Data di uscita: 13 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene:

Thor (2020) #18

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

Il suo nome è Throg, la rana del tuono!

E Thor ha una missione segreta molto importante da affidargli…

Nelle sue zampe c’è il futuro dell’Universo Marvel!

Alle matite, Pasqual Ferry, già disegnatore del mitico ciclo di storie scritto da Matt Fraction!

Miles Morales: Spider-Man 18

Autori: Carmen Carnero, Christopher Miller, Phil Lord, Saladin Ahmed, AA.VV.

Data di uscita: 13 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene:

Miles Morales: Spider-Man (2019) #30

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828709572

3,00 €

Festeggiamo il primo decennale di Miles Morales con il suo nuovo costume in azione!

Un albo sensazionale con tante storie brevi, tra cui una realizzata dalla sua cocreatrice Sara Pichelli!

Un racconto completo degli autori di Spider-Man: Un nuovo universo!

La prima storia Marvel di Kemp Powers, regista e sceneggiatore candidato all’Oscar per Una notte a Miami e Soul!

Shang-Chi 2

Contro l’Universo Marvel

Marvel Collection

Autori: Dike Ruan, Gene Luen Yang

Data di uscita: 13 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 136

Formato: 17X26

Contiene:

Shang-Chi (2021) #1/6

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828709558

17,00 €

Le nuove avventure a fumetti del protagonista di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli!

Il Maestro del Kung Fu e la sua famiglia sono tornati… e questa volta se la vedranno con gli Eroi più potenti della Terra!

Shang-Chi ora è alla guida della Società delle Cinque Armi, ma trasformare un’organizzazione criminale in una forza del bene non è certo un’impresa facile.

Soprattutto se Spider-Man, Capitan America, Wolverine e i Fantastici Quattro ti vedono come uno dei cattivi…

Incredibili Avengers: l’Ombra Rossa

Marvel Must Have 42

Autori: John Cassaday, Rick Remender, Olivier Coipel

Data di uscita: 13 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 128

Formato: 17X26

Contiene: Uncanny Avengers (2012) #1/5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828708131

Il prodotto è consegnabile nei seguenti paesi: Italia, San Marino

Spedito da: Magazzino fumetti, libri e riviste

15,00 €

Avengers più X-Men uguale… Incredibili Avengers!

Dalle ceneri dell’evento AvX, che ha visto mutanti ed Eroi più potenti della Terra sui lati opposti della barricata, nasce per volere di Capitan America un nuovo super team.

E nella sua prima missione, la cosiddetta Squadra Unione dovrà vedersela con un avversario dei più temibili: il Teschio Rosso. Quali piani diabolici avrà escogitato questa volta il criminale nazista? E, soprattutto, riusciranno i membri del gruppo a lasciarsi alle spalle le scorie del recente conflitto?

Una nuova era Marvel di grandezza inizia qui! Incredibili Avengers uniti!

Secret Invasion

Marvel Must Have

Autori: Leinil Francis Yu, Brian Bendis

Data di uscita: 13 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 240

Formato: 17X26

Contiene: Secret Invasion: Prologue (2008) #1, Secret Invasion (2008) #1/8

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828708124

20,00 €

Da anni gli alieni mutaforma Skrull si sono infiltrati tra i super eroi della Terra e ora sono pronti a portare a termine il loro piano di conquista!

Ma come faranno le forze del bene a respingere l’invasione se non possono più distinguere amici e nemici?

Scontri, tradimenti e rivelazioni sorprendenti si susseguono fino a un colpo di scena finale destinato ad avere enormi ripercussioni.

Una nuova edizione per una pietra miliare della storia moderna della Marvel, una delle saghe più amate dai lettori. E voi di chi vi fidate?

Inferno 2

Marvel Miniserie 254

Autori: Jonathan Hickman, Stefano Caselli

Data di uscita: 13 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Inferno (2021) #2

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

Il prodotto è consegnabile nei seguenti paesi: Italia, San Marino

Spedito da: Magazzino fumetti, libri e riviste

5,00 €

A Krakoa il castello di carte eretto da Magneto, Charles Xavier e Moira X sta per crollare.

Chi dovranno coinvolgere per stabilizzarlo?

Il grande X-affresco di Jonathan Hickman si prepara a deflagrare!

I piani di Mystica per riportare in vita la sua amata Destiny!

Intanto, in orbita attorno al Sole, nella Forgia di Orchis… c’è chi inizia a trarre delle conclusioni!

W.E.B. of Spider-Man 1

Una Nuova Squadra

Autori: Alberto Jimenez Alburquerque, Kevin Shinick

Data di uscita: 13 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 112

Formato: 20.5X28.5

Contiene: W.E.B. of Spider-Man (2021) #1/5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828708063

11,90 €

Una nuova serie con protagonista Spider-Man e i suoi amici per il pubblico Young Adult!

Grazie a Tony Stark, una nuova stazione di ricerca scientifica ospiterà alcuni eroi adolescenti dell’Universo Marvel.

Peter Parker ha appena ricevuto l’invito a far parte della squadra, la Worldwide Engineering Brigade!

Il progetto ha grandi potenzialità, ma i problemi che dovrà affrontare sono molto grossi: hacker, criminali e… Golia Verdi!

Iron Man 14

Iron Man 103

Autori: Cafu, Christopher Cantwell

Data di uscita: 13 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Iron Man (2020) #14

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

La nascita dell’Iron Man cosmico!

Tony Stark ha avuto un assaggio di un potere enorme, e questo lo ha cambiato per sempre.

Ora tempo e spazio sono concetti da rivedere con gli occhi di uno degli uomini dall’ego più smisurato mai esistiti.

Questo potrebbe significare un drastico e radicale cambio per l’intero universo… e la realtà che conosciamo!

Marvel Integrale – Gli Incredibili X-Men 37

Autori: John Romita Jr., Chris Claremont, Paul Smith

Data di uscita: 13 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 96

Formato: 16X21

Contiene: X-Men/Alpha Flight (1985) #2, Uncanny X-Men (1963) #193

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

Il prodotto è consegnabile nei seguenti paesi: Italia, San Marino

Spedito da: Magazzino fumetti, libri e riviste

4,90 €

Il finale dell’avventura asgardiana con gli X-Men e Alpha Flight!

Ospite d’onore… Loki!

Celebriamo 100 numeri dei nuovi Uomini X con una storia di lunghezza extra firmata da Chris Claremont e John Romita Jr.!

Il ritorno di… Thunderbird? Ma non era morto? Inoltre: Nimrod sta arrivando!

L’Immortale Hulk 45

Autori: Al Ewing, Joe Bennett

Data di uscita: 13 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 88

Formato: 17X26

Contiene:

Immortal Hulk (2018) #50

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828709534

Il prodotto è consegnabile nei seguenti paesi: Italia, San Marino

Spedito da: Magazzino fumetti, libri e riviste

7,90 €

Gran finale per la saga dell’Immortale Hulk! Nel Regno di Sotto, il Golia Verde affronta i fantasmi del passato per trovare le risposte a tutte le sue domande!

I protagonisti della saga torneranno sulla scena per la passerella finale!

Con Colui al di sotto di tutti, il Capo e Jackie McGee!

Senza dimenticare Bruce Banner e la Porta Verde!

Fantastici Quattro 38

Fantastici Quattro 423

Autori: Nico Leon, Dan Slott

Data di uscita: 13 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Fantastic Four (2018) #37

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

Il prodotto è consegnabile nei seguenti paesi: Italia, San Marino

Spedito da: Magazzino fumetti, libri e riviste

3,00 €

È la notte di Halloween! Ben e Alicia decidono di far conoscere ai loro bambini la tradizionale usanza del “dolcetto o scherzetto”!

Ma non si rivelerà una buona idea…

…specie in presenza di uno dei più grandi nemici dei Fantastici Quattro!

Ma l’intervento di Spider-Man potrebbe ribaltare la situazione!

Infinite Destinies: Destini Infiniti

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 13 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 272

Formato: 17X26

Contiene: Iron Man Annual (2021) #1, Captain America Annual (2021) #1, Thor Annual (2021) #1, Black Cat Annual (2021) #1, Avengers Annual (2021) #1, Miles Morales: Spider-Man Annual #1, Guardians of the Galaxy Annual (2021) #1, Amazing Spider-Man Annual (2018) #

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828709527

Il prodotto è consegnabile nei seguenti paesi: Italia, San Marino

Spedito da: Magazzino fumetti, libri e riviste

21,00 €

Le Gemme dell’Infinito sono tornate!

Ora questi potentissimi manufatti sono nelle mani di alcuni super esseri… ma cosa ne faranno?

Un’avventura tra la Terra e le stelle con gli Avengers, i Guardiani della Galassia, Spider-Man, la Gatta Nera, Iron Man, Capitan America, Thor e altri ancora!

Una storia autoconclusiva da leggere tutto d’un fiato dalla quale dipende il futuro dell’Universo Marvel!

Avengers 39

Avengers 143

Autori: Jason Aaron, Javier Garron

Data di uscita: 13 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Avengers (2018) #49

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

Il prodotto è consegnabile nei seguenti paesi: Italia, San Marino

Spedito da: Magazzino fumetti, libri e riviste

3,00 €

La Hulk d’Inverno contro Namor!

Sarà guerra sotto i mari con la Guardia d’Inverno!

E la Vedova Rossa ha dei piani persino più sanguinosi…

Gli Avengers riusciranno a fermare She-Hulk?

Amazing Spider-Man 77

Spider-Man 786

Autori: Greg Land, Peter David

Data di uscita: 13 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene:

Symbiote Spider-Man: Crossroads (2021) #2/3

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

Il prodotto è consegnabile nei seguenti paesi: Italia, San Marino

Spedito da: Magazzino fumetti, libri e riviste

5,00 €

Seconda parte di Crocevia, con il ritorno del Golia Verde di Hulk: Gli anni perduti!

D’altronde, è un’altra delle miniserie mai narrate del Simbionte Spider-Man!

Tornate con noi al periodo in cui Peter Parker indossava il Klyntar di Venom!

Ospiti speciali, la Gatta Nera, Doctor Strange e non solo!

L’Immortale Hulk 6

Noi Crediamo in Bruce Banner

Marvel Collection

Autori: Tom Reilly, Al Ewing, Joe Bennett

Data di uscita: 13 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 120

Formato: 17X26

Contiene: Immortal Hulk (2018) #26/30

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828708001

Il prodotto è consegnabile nei seguenti paesi: Italia, San Marino

Spedito da: Magazzino fumetti, libri e riviste

16,00 €

Bruce Banner è diventato l’uomo più pericoloso del mondo!

Si è costruito una fortezza e ha intenzione di dichiarare guerra a tutta l’umanità.

Hulk si scaglia contro la potentissima Roxxon Corporation e contro il Minotauro!

Inoltre, la nuova Brigata Giovanile e un incubo dal passato.

I Nuovi Mutanti 4

Legione

Marvel History

Autori: Steve Leialoha, Chris Claremont, Bill Sienkiewicz

Data di uscita: 13 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 232

Formato: 17X26

Contiene: New Mutants (1983) #26/34

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828708094

Il prodotto è consegnabile nei seguenti paesi: Italia, San Marino

Spedito da: Magazzino fumetti, libri e riviste

27,00 €

I Nuovi Mutanti alla ricerca di Legione!

Per salvare il loro mentore e suo figlio, il folle e potente Legione, i Nuovi Mutanti viaggiano… nel piano astrale!

Inoltre, i pupilli di Xavier contro il Re delle Ombre… e il debutto di Forzuto!

A grande richiesta, la conclusione del ciclo illustrato dal maestro Bill Sienkiewicz (Elektra Assassin)!

I Campioni 1

Marvel Masterworks

Autori: Bill Mantlo, Tony Isabella, John Byrne, George Tuska

Data di uscita: 13 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 472

Formato: 17X26

Contiene: Champions (1975) #1/17, Iron Man Annual (1970) #4, Avengers (1963) #163, Super-Villain Team-Up (1975) #14, Spectacular Spider-Man (1976) #17/18, Incredible Hulk Annual (1968) #7

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

ISBN: 9788828707264

36,00 €

La Vedova Nera, Ercole, Ghost Rider, Angelo e l’Uomo Ghiaccio sono i Campioni!

Per la prima volta in un unico volume, tutte le avventure di questo indimenticabile e variegato gruppo di eroi di stanza a Los Angeles.

Una minaccia dal passato di Natasha! E poi Magneto, il Dottor Destino, la Dinamo Cremisi, lo Straniero, le Sentinelle…

Ospiti speciali del calibro di Iron Man, Spider-Man, gli Avengers e Hulk. Serve davvero aggiungere altro?

Marauders 1

Vivere e Morire a Krakoa

Marvel Deluxe

Autori: Matteo Lolli, Gerry Duggan, Stefano Caselli

Data di uscita: 13 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 304

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Marauders (2019) #1/12

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828706670

32,00 €

Avventurieri, naviganti, pirati… mutanti!

Kate Pryde è la leader dei Marauders, il team che solca i sette mari per salvare i mutanti e proteggere Krakoa!

Ma con alleati come la Regina Bianca e Sebastian Shaw, gli intrighi sono dietro l’angolo!

Una delle nuove X-serie più amate, illustrata da due grandi talenti italiani: Matteo Lolli (Deadpool) e Stefano Caselli (Avengers)!

Spider-Man: La Saga del Clone Parte 1 5

Marvel Omnibus

Autori: J.M. DeMatteis, John Romita Jr, Patrick Zircher, Mark Bagley, AA.VV.

Data di uscita: 13 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 528

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Web of Spider-Man (1985) #128, Amazing Spider-Man (1962) #405, Spider-Man (1990) #62, Spectacular Spider-Man (1976) #228/229, Spider-Man Unlimited (1993) #10, New Warriors (1990) #63/66, Spider-Man Team-Up (1995) #1, Spider-Man: The Lost Years (1995

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

ISBN: 9788828707172

55,00 €

Spider-Man: La Saga del Clone Parte 1 4

Marvel Omnibus

Autori: J.M. DeMatteis, Sal Buscema, Patrick Zircher, Mark Bagley, AA.VV.

Data di uscita: 13 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 512

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Web of Spider-Man (1985) #127, Amazing Spider-Man (1962) #404, Spider-Man (1990) #61, Spectacular Spider-Man (1976) #227, Spider-Man Unlimited (1993) #9, Amazing Spider-Man Super Special (1995) #1, Spider-Man Super Special (1995) #1, Venom Super Spec

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

ISBN: 9788828706779

55,00 €

Spider-Man: La Saga del Clone Parte 1 2

Marvel Omnibus

Autori: J.M. DeMatteis, Sal Buscema, John Romita Jr, Mark Bagley, AA.VV.

Data di uscita: 13 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 512

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Web of Spider-Man (1985) #122/123, Amazing Spider-Man (1962) #397/400, Spider-Man (1990) #56/57, Spectacular Spider-Man (1976) #221/223, Spider-Man Unlimited (1993) #8, Spider-Man: Funeral for an Octopus (1995) #1/3, Spider-Man: The Clone Journal (19

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

ISBN: 9788828705086

55,00 €

Spider-Man: La Saga del Clone Parte 1 3

Marvel Omnibus

Autori: J.M. DeMatteis, Sal Buscema, Tom Lyle, Mark Bagley, AA.VV.

Data di uscita: 13 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 504

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Web of Spider-Man (1985) #124/126, Amazing Spider-Man (1962) #401/403, Spider-Man (1990) #58/60, Spectacular Spider-Man (1976) #224/226, Spider-Man Unlimited (1993) #9, Amazing Spider-Man Super Special (1995) #1, Spider-Man Super Special (1995) #1, Ve

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

ISBN: 9788828705710

55,00 €

Spider-Man: La Saga del Clone Parte 1 1

Marvel Omnibus

Autori: J.M. DeMatteis, Sal Buscema, Liam Sharp, Mark Bagley, AA.VV.

Data di uscita: 13 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 528

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Web of Spider-Man (1985) #117/121, Amazing Spider-Man (1962) #394/396, Spider-Man (1990) #51/55, Spectacular Spider-Man (1976) #217/219, Spider-Man Unlimited (1993) #7

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

ISBN: 9788828704034

55,00 €

Le uscite Panini del 13 gennaio 2021

Star Wars 11

Star Wars 79

Autori: Jan Bazaldua, Raffaele Ienco, Charles Soule, Greg Pak

Data di uscita: 13 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 64

Formato: 17X26

Contiene: Star Wars (2020) #10/11, Darth Vader (2020) #10

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

6,00 €

Scatta la mortale trappola dell’Impero ai danni della Squadriglia Starlight di Wedge Antilles e Shara Bey! È l’occasione per scoprire come i genitori di Poe Dameron si sono incontrati… Nel frattempo, su Exegol, Darth Vader scoprirà i segreti oscuri di Palpatine. Ma in che modo influenzeranno Luke Skywalker?

Dune – Casa degli Atreides 2

Autori: Brian Herbert, Dev Pramanik, Kevin Anderson

Data di uscita: 13 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 112

Formato: 17X26

Contiene: Dune: House Atreides (2020) #5/8

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828709794

16,00 €

Leto Atreides porta notizie sulla rivolta su Ix, ma i leader della città prendono una decisione che mette tutti in pericolo, e l’erede al Trono Shaddam continua a tramare nell’ombra. Nel frattempo, Pardot Kynes porta avanti il suo sogno di rendere il pianeta desertico Dune un’oasi. Dagli autori dei romanzi che fanno da prequel a Dune, Brian Herbert e Kevin J. Anderson, e dal disegnatore Dev Pramanik, un viaggio nel mondo da sogno creato da Frank Herbert.

Star Wars: Miti e Favole

Autori: George Mann

Data di uscita: 13 gen 2022

Tipo prodotto: Romanzo

Pagine: 240

Formato: 16.5X24

Contiene: Star Wars: Myths & Fables

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828708407

Il prodotto è consegnabile nei seguenti paesi: Italia, San Marino

Spedito da: Magazzino fumetti, libri e riviste

19,00 €

Favole e leggende dell’universo di Star Wars pronte per essere raccontate ai bambini di tutte le galassie! Una sorprendente raccolta di miti ed epopee mai uditi prima e impreziositi da splendide illustrazioni a colori firmate da Grant Grifin. Nel deserto di Tatooine un misterioso cavaliere difende una tribù da un drago. Sul pianeta dei Sith, Darth Caldoth affronta il suo apprendista. Cerosha è invece devastato da uno spettro oscuro. Tra Il signore degli anelli e Il mago di Oz, Star Wars: Miti e favole è il regalo di Natale perfetto per grandi e piccini!

Spawn Deluxe 4

Autori: Todd McFarlane, Tony Daniel, Greg Capullo

Data di uscita: 13 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 320

Formato: 17X26

Contiene: Spawn (1992) #39/50

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828708322

30,00 €

Oh oh oh! Auguri natalizi da Babbo Spawn, e vedete di fare i buoni, altrimenti vi porta i doni… della morte! Riedizione per le mitiche storie del 1996 dell’infernale creatura di Todd McFarlane, compreso l’epico numero 50, il primo traguardo di un fumetto entrato nel Guinness dei primati! Disegni di due autori oggi celeberrimi per le avventure di un certo Uomo Pipistrello!

Asterix e la Zizzania

Asterix Collection 18

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

Data di uscita: 13 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 21.8X28.7

Contiene: La zizanie

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

Il prodotto è consegnabile nei seguenti paesi: Italia, San Marino

Spedito da: Magazzino fumetti, libri e riviste

6,90 €

Fuori di sé per non essere ancora riuscito a conquistare un ridicolo accampamento di Galli, Giulio Cesare invia un noto piantagrane in Armorica, per introdursi nel villaggio di Asterix e Obelix e disturbarne l’amicizia e la cooperazione che rende i Nostri così imbattibili. Riuscirà a seminare zizzania?

Star Wars 6

La Resurrezione del Male

Autori: Chris Claremont, Walt Simonson, Carmine Infantino, David Michelinie

Data di uscita: 13 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 216

Formato: 17X26

Contiene: Star Wars (1977) #51/59

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828708360

20,00 €

Una nuova super-arma Imperiale, il Tarkin, è pronta a terrorizzare la galassia, e i ribelli Luke Skywalker, Leila Organa e Ciubecca dovranno fare di tutto per sbarazzarsene. E poi una missione solitaria della Principessa e il ritorno di Lando e Lobot sulla Città nelle Nuvole. Inoltre, il nuovo team creativo formato da David Michelinie e Walt Simonson e una serie di extra e approfondimenti inediti!

Muhammad Ali – Kinshasa 1974

Autori: Rafael Ortiz, Abbas, Jo Morvan

Data di uscita: 13 gen 2022

Tipo prodotto: Libri

Pagine: 136

Formato: 21X28

Contiene: Mohamed Ali – Kinshasa 1974

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828705147

Il prodotto è consegnabile nei seguenti paesi: Italia, San Marino

Spedito da: Magazzino fumetti, libri e riviste

34,00 €

Dallo storico reportage di Abbas della celebre agenzia fotografica Magnum, una suggestiva ricostruzione di Jo Morvan magistralmente illustrata da Rafael Ortiz. Kinshasa 1974, un match mitico passato alla storia come Rumble in the Jungle, nonché l’incontro che segnò la rinascita pugilistica del mito di Muhammad Ali, dopo la squalifica dovuta al rifiuto di combattere in Vietnam. In un bellissimo volume da collezione, un ampio corredo fotografico di approfondimento per una figura andata ben oltre i suoi risultati sportivi ed entrata a pieno titolo tra i miti contemporanei.

Le uscite Panini Disney dal 13 al 19 gennaio 2021

Cofanetto Turconi/Radice + 1 Volume – Orgoglio e Pregiudizio

Disney Deluxe 33

Autori: Teresa Radice, Stefano Turconi

Data di uscita: 13 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 0

Formato: 0X0

Contiene: Cofanetto + 1 volume Orgoglio e Pregiudizio

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

21,90 €

Finalmente riunite in un prezioso cofanetto tre avventure affascinanti scritte dalla coppia Teresa Radice e Stefano Turconi, una sceneggiatrice e un disegnatore capaci di unire al meglio letteratura, ricostruzione di epoche storiche con grande ricchezza di dettagli e ritmo della narrazione a fumetti: Ducks on the Road, Orgoglio e Pregiudizio e L’Isola del Tesoro. I volumi sono impreziositi da bozzetti della ambientazioni e studi dei personaggi. Disponibile anche la versione del cofanetto con volume singolo Orgoglio e Pregiudizio con cover inedita.

Zio Paperone 43

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 15 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 14X19.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

3,50 €

Zio Paperone diventa sempre più speciale per un 2022 da non perdere! a Partire da questo numero ospiterà una storia superstar introdotta da un apparato redazionale extra che ne spiegherà la genesi e ci racconterà varie curiosità! In questo numero, tanti ingredienti per una grande avventura in Zio Paperone e il tesoro ritrovato. E poi tutto il fascino della canzone italiana in Zio Paperone e la singolar canzone. Le tavole sempre coinvolgenti di Fabio Celoni si mettono al servizio dei più cari ricordi dello Zione, quelli legati alle dure giornate trascorse nel Klondike, in Zio Paperone e i Tempi del Klondike.

I Grandi Classici Disney 73

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 15 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 240

Formato: 14.5X19.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

4,90 €

Il primo numero del 2022 si apre con la Grande Parodia di un classico della letteratura francese: il Cyrano de Bergerac che diviene Paperin De Paperac nelle mani di Giangiacomo Dalmasso (sceneggiatura) e Luciano Bottaro (disegni). Sempre in tema di parodie, Pennino, vivace nipote di Paperoga, ripercorre le tappe del fiabesco Pollicino. La sezione Superstar analizza il rapporto fra film in animazione e storie a fumetti che ne derivano o ne sono ispirate. Paperone racconta la storia del denaro, Paperino e Qui, Quo e Qua si cimentano in una battaglia all’ultima palla di neve, mentre un abile regista televisivo confeziona una versione rivista e corretta della vicenda epica di Robn Hood. Fra gli autori di questo mese spiccano Carl Barks, Carlo Chendi, Giovan Battista Carpi, Rodolfo Cimino, Al Hubbard, Romano Scarpa, Donald Soffritti, Tony Strobl, Vicar.

Mickey Mouse Mystery Magazine 4

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 18 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 136

Formato: 17X24

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

9,90 €