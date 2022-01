Le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 20 gennaio: le novità

Tutte le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 20 gennaio, direttamente dal sito Panini; le novità della casa editrice.

Le uscite Marvel, Panini e Disney del 20 gennaio 2022

Le uscite Panini Marvel del 20 gennaio 2022

Capitan America Brubaker Collection Anniversary 4

Il Blitz del XXI Secolo

Autori: Ed Brubaker, Steve Epting

Data di uscita: 20 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 96

Formato: 17X26

Contiene: Captain America (2004) #18/21

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828704799

12,00 €

Capitan America Brubaker Collection Anniversary 3

Rotta di Collisione

Autori: Mike Perkins, Ed Brubaker, Marcos Martin, Javier Pulido

Data di uscita: 20 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 112

Formato: 17X26

Contiene: Captain America (2004) #15/17, Captain America 65th Anniversary Special (2006) #1

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828704782

13,00 €

Wolverine 19

Wolverine 420

Autori: Lan Medina, Cam Smith, Benjamin Percy

Data di uscita: 20 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene: Wolverine (2020) #17

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

C’è un messaggio nella bottiglia per Logan… e i Police di Sting non c’entrano, perché arriva da un suo amico.

Il contenuto del messaggio sarà rivelato solo nell’ultima pagina!

I tre giorni del condor di Jeff Bannister!

Inoltre, il ritorno in scena – e a Krakoa – di Maverick!

S.W.O.R.D. 9

Autori: Jacopo Camagni, Al Ewing

Data di uscita: 20 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene: S.W.O.R.D. (2021) #9

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828709626

3,00 €

Su Arakko è il momento di visite importanti: arriva la giovane Majestrix Xandra con il suo illustre seguito di guardie imperiali Shi’ar…

…peccato che si portino dietro una nuova e micidiale minaccia!

Un regalo di Henry Gyrich e Orchis, che rivelano chi sia la loro talpa nello S.W.O.R.D.!

Disegni di Jacopo “Nomen Omen” Camagni!

Marauders 22

Autori: Phil Noto, Whilce Portacio, Alyssa Wong, Gerry Duggan

Data di uscita: 20 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene: Marauders (2019) #25, Marvel’s Voices: Identity (2021) #1 (V)

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828709633

3,00 €

La sortita dei Marauders su Arakko non è stata delle più fortunate e ora Emma, Kate e il resto della squadra devono cercare di sopravvivere!

Non sarà affatto facile nello spazio… dove nessuno può sentirti urlare!

In appendice, una storia breve con Alfiere e Wave degli Agenti dell’Atlas!

Disegni di un mito: Whilce Portacio!

X-Men 4

Gli Incredibili X-Men 385

Autori: Jason Loo, Christina Strain, Gerry Duggan, Javier Pina

Data di uscita: 20 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene: X-Men (2021) #4, Marvel’s Voices: Identity (2021) #1 (II)

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

Quali pericoli si nascondono nella notte per gli X-Men? Come possono difendersi da un avversario che conosce le loro paure più nascoste?

Come possono sconfiggere… Incubo?

Intanto il giornalista Ben Urich continua le sue indagini e fa nuove scoperte!

Bonus: una breve storia dedicata a Jubilee e alla sua famiglia.

Le uscite Panini Comics del 20 gennaio 2021

Seven to Eternity 4

Le Sorgenti di Zhal

Panini Comics 100% HD

Autori: Rick Remender, Jerome Opeña

Data di uscita: 20 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 120

Formato: 17X26

Contiene: Seven to Eternity (2016) #14/17

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828709770

16,00 €

Il viaggio di Adam e del Re del Fango giunge alle mitiche Sorgenti di Zhal, l’unica cura per la malattia mortale del cavaliere Mosak. Ma è davvero la salvezza o soltanto un altro inganno? E, soprattutto, varrà tutti i sacrifici che Adam ha dovuto fare? L’incredibile saga fantasy creata da Rick Remender e Jerome Opeña giunge alla conclusione!

Sunstone 7

Mercy II

100% Panini Comics

Autori: Stjepan Seijic

Data di uscita: 20 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 152

Formato: 17X26

Contiene: Sunstone 7

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828708377

15,00 €

Marianne, alle prese con una donna che rischia seriamente di cambiarle la vita, scopre tutte le sfumature dell’Eros al femminile. Alan e Ally invece inseguono la passione per il BDSM, cercando di rendere realtà le loro più sfrenate fantasie. Ma le cose non vanno esattamente come avevano immaginato…

Rat-Man Gigante 95

Autori: Leo Ortolani

Data di uscita: 20 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 64

Formato: 20X27.5

Rilegatura: Spillato

Interni: Bianco e Nero

3,00 €

Com’è possibile che Valker riesca a ricucire uno strappo nella realtà quando l’unico filo a disposizione è un bambino di cinque anni in ritardo sul suo ritardo? È un tentativo disperato, ma da qualche parte bisogna pur cominciare… prima che il buio ricopra tutta la Terra. E comincia qui.

Le uscite Panini Disney dal 20 al 26 gennaio 2021

Cofanetto Completo Silvia Ziche – Disney d’Autore

Disney d’autore

Autori: Silvia Ziche, AA.VV.

Data di uscita: 20 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 0

Formato: 17X23.7

Contiene:

Cofanetto completo con il volume 1 e 2

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828708506

34,80 €

Riproponiamo due volumi dedicati a Silvia Ziche, una delle personalità più prorompenti della generazione di autori formati dall’Accademia Disney di GiovanBattista Carpi. Ricco di storie e illustrazioni rare, inedite o mai ristampate, selezionate dall’autrice stessa. Il primo volume raccoglie avventure scritte e disegnate da Silvia dedicate al mondo di Topolinia, la seconda uscita è incentrata sugli eroi di Paperopoli. Con l’apporto di sceneggiatori come Tito Faraci, Rodolfo Cimino, Alessandro Sisti, François Corteggiani.

Bundle Silvia Ziche – Disney d’Autore 1 e 2

Disney d’autore

Autori: Silvia Ziche, AA.VV.

Data di uscita: 20 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 0

Formato: 17X23.7

Contiene: Un bundle con i due volumi cartonati dedicati all’opera di Silvia Ziche!

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828708513

29,80 €

Riproponiamo due volumi dedicati a Silvia Ziche, una delle personalità più prorompenti della generazione di autori formati dall’Accademia Disney di GiovanBattista Carpi. Ricco di storie e illustrazioni rare, inedite o mai ristampate, selezionate dall’autrice stessa. Il primo volume raccoglie avventure scritte e disegnate da Silvia dedicate al mondo di Topolinia, la seconda uscita è incentrata sugli eroi di Paperopoli. Con l’apporto di sceneggiatori come Tito Faraci, Rodolfo Cimino, Alessandro Sisti, François Corteggiani.

Crudelia – Nero, Bianco e Rosso

Disney Planet 31

Autori: Hachi Ishie

Data di uscita: 20 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 176

Formato: 14.5X21

Contiene: Cruella – Black, White and Red

Rilegatura: Brossurato

Interni: Bianco e Nero

7,00 €

Protagonista dello splendido film con Emma Stone, Crudelia è uno dei personaggi più squisitamente arroganti, egocentrici e alla moda mai ideati. In questo volume unico si svela in molte sfumature inedite, a partire dal suo passato di ladra per le vie di Londra…

Disney Big 166

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 20 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 416

Formato: 12.5X18.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

6,00 €

Una storica raccolta, con cadenza mensile, delle più divertenti storie uscite su Topolino nei decenni, con protagonisti tutti i personaggi della banda Disney, da Paperopoli, Topolinia e non solo. Un grande formato con tantissime pagine che consente di riproporre anche avventure importanti, come la bella Zio Paperone e la piramide capovolta, sessantadue tavole firmate da Carlo Chendi e disegnate dal maestro Giorgio Cavazzano. Oltre quattrocento pagine, per un mese di divertimento.

Topolino Junior 8

Disney Play 22

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 20 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 20X26.5

Contiene: il fantastico yo-yo che brilla al buio!

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

5,90 €

Topolino, Paperino, Pippo e i personaggi Disney più amati aspettano i piccoli lettori in erba e le loro famiglie con tante storie tra natura, arte, animali e curiosità! Il nuovo numero di Topolino Junior è dedicato alla musica e agli strumenti musicali, ai concerti o alle canzoni cantate in compagnia, con brevi racconti, giochi e attività creative per stimolare la fantasia e le capacità cognitive dei più piccoli. Divertimento assicurato per tutta la famiglia!

Metal Edition 4

Tito Faraci

Disney Grandi Autori 94

Autori: Giulio Giorello, Tito Faraci, Giorgio Cavazzano, Silvia Ziche

Data di uscita: 21 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 288

Formato: 14.5X19.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

7,90 €

Il sense of humour di Tito Faraci ha letteralmente fatto scuola: tutti lo conoscono e lo ritroveranno in questo volume, che raccoglie una serie di avventure la cui cifra stilistica è proprio il divertimento, ma che forniscono anche spunti per riflessioni più profonde. Tra queste ci sono Paperino in: Le disavventure di un papero tenace e Topolino e il tesoro dell’isola, entrambi disegnate dal maestro Giorgio Cavazzano, e La filosofia di Paperino, scritta in collaborazione con Giulio Giorello e disegnata dall’inconfondibile Silvia Ziche, con cui spesso Faraci ha lavorato in coppia ottenendo apprezzatissimi risultati. Disponibile anche la versione con cofanetto.

Le Più Grandi Avventure 16

Esplorazioni

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 25 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 14.5X19.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

5,00 €