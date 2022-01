The Batman: Enigmista e Pinguino nelle nuove foto

Si avvicina il 3 marzo, data di uscita di The Batman, e nelle nuove foto promozionali possiamo vedere Enigmista e Pinguino con il look che avranno nella pellicola diretta da Matt Reeves.

Sebbene sia stato possibile vedere entrambi i personaggi nei trailer finora usciti e in altre foto dal set, queste nuove foto condivise dal sito dell’ufficio stampa della Warner Bros. sono la prima occasione che abbiamo per osservare con chiarezza i costumi di entrambi i cattivi.

Nel caso di Edward Nashton, l’Enigmista interpretato da Paul Dano, è davvero molto difficile riconoscere il personaggio classico dagli abiti verde brillante, già portato sul grande schermo da Jim Carrey in Batman Forever del 1995. Questa versione è vestita con sfumature di verde molto più scure e una maschera che gli copre interamente la faccia, con un paio di occhiali in cima.

La foto diffusa per Oswald Cobblepot/il Pinguino, interpretato da Colin Farrell, ci restituiscono invece un personaggio decisamente più vicino alla versione vista nei fumetti: il gangster è sdraiato su una poltrona di pelle mentre indossa una lussuosa giacca da smoking.

Farrell ha già parlato in precedenza riguardo agli accessori del suo personaggio, rivelando che un’iconica parte del guardaroba di Pinguino non sarà presente, rendendolo molto diverso dalla versione di Danny De Vito in Batman – Il Ritorno del 1992.

“Non c’è cappello a cilindro [in The Batman]. C’è una scena in cui ho un ombrello in mano, ma non ha un grilletto sul manico. Ha un’andatura zoppicante, quindi c’è un po’ di del suo tipico ondeggiamento. Ma Oswald non ha ancora abbracciato completamente la mitologia del Pinguino, e in realtà non prende molto bene il soprannome”.

Nonostante in The Batman Enigmista e Pinguino siano indicati come i villain principali, solo il personaggio di Paul Dano dovrebbe giocare un ruolo fondamentale nella vicenda, da quanto si è potuto vedere nei trailer recentemente rilasciati, Farrell ha invece dichiarato che il suo personaggio sarà presente solo in cinque o sei scene in tutto il film.

Ma l’attore avrà tempo di approfondire ulteriormente la sua interpretazione di Oswald Cobblepot, dal momento che è già stata annunciata la realizzazione di uno spin-off televisivo incentrato su Pinguino, che andrà in onda su HBOMax e per il quale Colin Farrell sarà sia protagonista che produttore esecutivo.