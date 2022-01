Tra le uscite manga Star Comics del 12 Gennaio 2022 si segnalano i nuovi volumi di Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba, Echoes e Vigilante – My Hero Academia Illegals.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 12 gennaio 2022, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice. Potete anche consultare qui il riepilogo delle novità di Gennaio e di Febbraio.

Le uscite Star Comics del 12 gennaio 2022

BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE n. 11

ZERO n.258

di Nisioisin , Oh! Great

€ 5,90

TRATTO DALL’ACCLAMATA SERIE DI LIGHT NOVEL FIRMATE DA NISIOISIN E SUPERBAMENTE DISEGNATO DALL’ABILE MANO DI OH! GREAT!

Dopo aver sconfitto Dramaturgy, Koyomi dovrà affrontare il mezzo vampiro Episode, in possesso del braccio sinistro di Kiss-shot. Pare però che il suo prossimo avversario sia privo dei punti deboli dei vampiri… Riuscirà il giovane a superare anche questa battaglia e “tornare sulla via umana”?

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA n. 17

BIG n.72

di Koyoharu Gotouge

€ 4,50

IL NUOVO MANGA DEI RECORD EREDE DI DRAGON BALL E ONE PIECE!

La Squadra Ammazza Demoni ha fatto irruzione nel Castello dell’Infinito per attaccare Muzan. Shinobu affronta la Seconda Luna Crescente Doma in una feroce battaglia, ma i suoi veleni non hanno effetto contro la creatura e per lei lo scontro si fa davvero arduo… Riuscirà a vendicare la morte di sua sorella maggiore? Nel frattempo, anche davanti a Zenitsu si para un demone…

ECHOES n. 8

WONDER n.111

di Kei Sanbe

€ 5,90

UN’OPERA DI VENDETTA E MISTERO DEL MAESTRO SANBE!

Mentre la morte di Kazuto si fa sempre più vicina, fra Senri e l’Uomo del fuoco inizia una gara per rintracciare suo figlio. Senri ed Enan vogliono a tutti i costi risparmiare al bambino una vita come quella vissuta dal padre e da loro stessi, quindi fanno di tutto per raccogliere il maggior numero di informazioni possibili. Tuttavia, a un certo punto accade qualcosa che nessuno di loro aveva immaginato…

INUYASHA WIDE EDITION n. 2

NEVERLAND n.353

di Rumiko Takahashi

€ 9,95

Nel pieno dello scontro con Sesshomaru, Inuyasha è riuscito a ottenere Tessaiga, la “spada della zanna” di suo padre. Grazie a quella lama leggendaria sarà in grado di sconfiggere il potente fratello maggiore? E quali sentimenti stanno nascendo tra il mezzodemone e Kagome?

JAGAN n. 12

POINT BREAK n.261

di Kensuke Nishida , Muneyuki Kaneshiro

€ 5,90

FUOCO A VOLONTÀ!

Il rischiosissimo piano per infiltrarsi si rivela un successo e il team di Jagasaki mette Nomen con le spalle al muro. Tuttavia, mentre Jagasaki gioisce per la vittoria inaspettata, il suo mentore di una volta, Mikazuchi, inizia a dargli la caccia! Il triste passato di quest’ultimo viene svelato, ma alla fine chi sarà il detentore della vera giustizia? La verità è che non ce ne frega niente! Due uomini colpevoli di aver ucciso una persona amata si scontrano tra loro e ciascuno intende eliminare l’altro, cui rimprovera di aver fatto delle scelte incompatibili con le proprie… Le figure più folli si riuniscono in questo dodicesimo volume per il dark hero che ha visto i propri desideri andare distrutti!

JOJONIUM n. 15

JOJONIUM n.15

di Hirohiko Araki

€ 15,90

UN’IMPERDIBILE EDIZIONE, DI GRANDE FORMATO, CON COPERTINA RIGIDA E IMPREZIOSITA DA PAGINE A COLORI!

Jotaro e compagni hanno finalmente raggiunto Il Cairo, ma prima di arrivare a Dio dovranno superare i tranelli tesi dalla bizzarra coppia composta da Hol Horse e Boingo, che per l’occasione hanno unito le forze. Nel frattempo, Iggy s’imbatte per caso nell’uccello portatore di Stand posto a guardia del palazzo di Dio, con il quale inizia un ferocissimo scontro!

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR n. 11

FAN n.267

di Aka Akasaka

€ 5,90

CHI SI INNAMORA… PERDE!

Esplode la vera natura di Hayasaka e deflagra la battaglia a suon di rap tra lei e Miyuki MC! Inoltre, la distanza tra Kaguya, che ha ottenuto lo smartphone, e Shirogane si accorcia… o almeno così sembra. Però, in occasione del sondaggio sul futuro percorso di studi durante i colloqui tra genitori e insegnanti, Shirogane prende una decisione spiazzante!

REQUIEM OF THE ROSE KING n. 15

EXPRESS n.259

di Aya Kanno

€ 4,90

UN DESTINO DI ODIO E DI CRUDELTÀ INCOMBE SUL FUTURO INCERTO…

Richard conquista il trono e di fatto rifiuta Buckingham, che in tutta risposta organizza una ribellione per rovesciare l’ex amante, anche se in realtà non vorrebbe che le cose finissero così. Nel frattempo Richmond trama nell’ombra…

THE SECOND GOLDFISH

PANPANYA WORKS n.4

di panpanya

€ 9,90

La piccola protagonista dei nuovi episodi firmati “panpanya” indaga alcuni aspetti della quotidianità che siamo abituati a dare per scontati, scoprendo ad esempio che le regole di un gioco semplicissimo come il nascondino possiedono un senso profondo, che l’esigenza di fare ordine dentro casa si scontra con quella di conservare ricordi preziosi, o che esiste una precisa catena produttiva dietro il commercio degli amuleti sacri. La quarta uscita di panpanya works ci accompagna anche stavolta alla scoperta della poesia che si cela nei paradossi della realtà!

VIGILANTE – MY HERO ACADEMIA ILLEGALS n. 12

KAPPA EXTRA n.270

di Betten Court , Hideyuki Furuhashi , Kohei Horikoshi

€ 4,50

UNO SPIN-OFF PLUS ULTRA!

Sono trascorsi alcuni giorni e Pop non ha ancora ripreso conoscenza. Per proteggerla, Koichi, aiutato da Soga e compagni, rimane nascosto per un po’ di tempo. Intanto la polizia decide come agire con The Crawler…