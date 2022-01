Eternals – ecco come Ant-Man and The Wasp avrebbe migliorato una scena del Film

Il supervisore dei VFX di Eternals ha spiegato in che modo Ant-Man and The Wasp ha migliorato una scena del film di Chloé Zhao.

Eternals è uscito in tutti Cinema Italiano il 3 Novembre scorso, e adesso si appresta ad arrivare anche su Disney+ il prossimo 12 Gennaio.

In un’intervista con Befores & Afters, il supervisore degli effetti visivi Scanline VFX Jelmer Boskma ha parlato della sua esperienza lavorando su Eternals e di come ha tratto ispirazione dal lavoro precedente che lui e il suo team hanno svolto per Ant-Man and the Wasp.

“Direi che era un costrutto abbastanza standard. Il trucco era trovare il linguaggio dei materiali prima di tutto. Ci siamo chiesti ‘Quanto dobbiamo avvincarci ai riferimenti del mondo reale?’. Abbiamo scelto il cristallo e un corallo molto traslucido, diciamo un cristallo leggermente più denso. Abbiamo costruito tutto con il software Maya, ripassato la scultura con ZBrush e abbiamo iniziato a pensare “Ok, dove dobbiamo inserire dei dettagli in più?’. Alla fine, per ottenere l’effetto migliore, abbiamo dovuto spargere centinaia di migliaia, se non milioni, di cristalli individuali in tutti questi piccoli buchi nella parete. Quelli erano oggetti individuali. Sono piuttosto traslucidi. Durante il processo ci siamo chiesti ‘Come faremo a renderizzare milioni di cristalli?’”

“Avevamo fatto una cosa simile per Ant-Man and The Wasp, anche se non di questa portata. In quel Film era presente una scena di combattimento in un ristorante dove c’era un lampadario di cristallo che alla fine veniva distrutto. C’erano dei primi piani di Wasp che volava attorno al lampadario. Avevamo tutte queste perline di cristallo. In quel caso dovevamo trovare dei modi per ottenerli fisicamente per renderizzarli perché, ad un certo punto, c’erano troppi raggi da tracciare. Ci sono dei limiti, ma abbiamo imparato un sacco di cose da quella scena.“

Eternals – trama e cast

Il nuovo Film dei Marvel Studios, Eternals, presenta un nuovo team di supereroi nell’Universo Cinematografico Marvel, antichi alieni che hanno vissuto in segreto sulla Terra per migliaia di anni. In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, una tragedia inaspettata li costringerà ad uscire allo scoperto per riunirsi contro i nemici più antichi dell’umanità, i Devianti.”

Nel cast del film ‘Eternals’ troviamo Angelina Jolie (Athena), Richard Madden (Ikaris), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite), e Don Lee (Gilgamesh). Oltre a Barry Keoghan (Druig) e Kit Haringhton (Dave Whitman / Cavaliere Nero).

