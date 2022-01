Andrew Garfield commenta che tornerebbe ad interpretare Spider-Man con la giusta storia

Dopo una lunghissima e trepidante attesa, finalmente il 15 Dicembre scorso in Italia ha debuttato Spider-Man: No Way Home, l’attesissimo Film co-prodotto da Marvel Studios e Sony Pictures diretto da Jon Watts. Il Film sta riscuotendo un grande successo, è stato certificato anche Fresh (ovvero la visione è consigliata) con un punteggio del 95% da parte della critica americana, ed ha ottenuto un A+ come punteggio su Cinemascore.

Sempre con Variety, Andrew Garfield ha discusso di un potenziale ritorno nei panni di Peter Parker nei futuri Film di Spider-Man.

Come abbiamo visto nelle ultime settimane i fan hanno lanciato l’hashtag #MakeTASM3, con il quale stanno provando a convincere la Sony a sviluppare questo terzo capitolo facendosi “sentire” in massa sui social.

L’attore ha così risposto ai fan alla domanda “torneresti ancora ad interpretarlo?”:

“Voglio dire, sì, sono decisamente aperto a qualcosa per la giusta storia su Peter e Spider-Man. Quei personaggi sono tutti incentrati sul servizio, al bene superiore e ai molti. È un ragazzo della classe operaia del Queens che conosce la lotta e la perdita ed è profondamente empatico. Cercherei di prendere in prestito la struttura etica di Peter Parker in quanto, se ci fosse l’opportunità di fare un passo indietro e raccontare di più di quella storia, dovrei prima sentirmi molto sicuro!”.

In questo momento, Garfield non ha legami con Marvel Studios o Sony Pictures e non ci sono piani annunciati per future uscite di Spidey oltre a Spider-Man 4 con Tom Holland. Tuttavia, se ciò dovesse cambiare in qualche modo, fan e critici non dovrebbero escludere la possibilità che Andrew Garfield indossi il costume per altre avventure.

Spider-Man: No Way Home – Trama & Cast

Il film fa seguito a Spider-Man: Homecoming (2017) e Spider-Man: Far From Home (2019). secondo reboot del Franchise cinematografico di Spider-Man. I film sono liberamente ispirati al personaggio dei fumetti della Marvel Comics, diretti da Jon Watts e co prodotti da Columbia Pictures (Sony) e Marvel Studios.

Nel cast ritroviamo Tom Holland (Peter Parker/Spider-Man), Marisa Tomei (zia May), Jacob Batalon (Ned Leeds), Zendaya (Michelle “MJ” Jones), Tony Revolori (Flash Thompson), Jon Favreau (Happy Hogan) e Benedict Cumberbatch (Doctor Strange). È previsto il ritorno di Jamie Foxx nel ruolo del villain Electro (già visto in The Amazing Spider-Man 2) e di Alfred Molina nei panni di Doctor Octopus (il cattivo di Spider-Man 2), insieme ad altri personaggi dei precedenti Film di Spider-Man.

“Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l’identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso.”

