Inizialmente nei piani dei Marvel Studios, Spider-Man: No Way Home avrebbe visto la partecipazione di America Chavez.

Spider-Man: No Way Home – alcuni Concept Art mostrano che avrebbe dovuto partecipare al Film anche America Chavez

Dopo una lunghissima e trepidante attesa, finalmente il 15 Dicembre scorso in Italia ha debuttato Spider-Man: No Way Home, l’attesissimo Film co-prodotto da Marvel Studios e Sony Pictures diretto da Jon Watts. Il Film sta riscuotendo un grande successo, è stato certificato anche Fresh (ovvero la visione è consigliata) con un punteggio del 95% da parte della critica americana, ed ha ottenuto un A+ come punteggio su Cinemascore.

Attraverso Twitter, il Concept Artist di Spider-Man: No Way Home Maciej Kuciara ha condiviso alcuni Concept (poi eliminati) che mostravano che nel Film sarebbe apparsa anche l’eroina America Chavez, che come sappiamo adesso farà il suo debutto nel Film Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness.

Il Concept mostra Peter Parker interpretato da Tom Holland, MJ di Zendaya e Ned Leeds di Jacob Batalon su una pista di autoscontri, dove sembra che qualcosa “Multiversale” stia per accadere. Sorprendentemente, compaiono anche Flash Thompson e Betty Brant interpretati rispettivamente da Tony Revolori e Angourie Rice.

Ecco la Concept Art:

Guardando più da vicino l’immagine, America Chavez si trova al centro con in mano un con libro misterioso (che è probabilmente il design originale del cubo di Doctor Strange visto poi nel Film). Il personaggio però non sembra essere interpretato da Xochitl Gomez, bensì dall’attrice Isabela Merced.

Infatti nel Gennaio del 2020, si diceva dall’insider Charles Murphy che la Merced fosse candidata al ruolo di America Chavez. L’attrice è conosciuta per i ruoli in Dora e Instant Family.

Anche l’arista Marek Okon ha condiviso su Twitter una Concept Art dal Film con al centro sempre l’eroina.

Ecco la Concept Art:

In quest’immagine, tratta probabilmente dalla battaglia finale presso la Statua della Libertà, l’eroina è su una gru con in mano quella che sembra essere la cura per il Green Goblin.

Vedere il personaggio di America Chavez nel Film non avrebbe stupito i fan se si considera che nei piani originali di Marvel Studios e Sony, il Film sarebbe dovuto uscire successivamente a Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Però come hanno commentato gli sceneggiatori di recentei, è stato necessario rivedere pesantemente la sceneggiatura in seguito ai cambi di programmazione occorsi in seguito alla pandemia da COVID-19.

Spider-Man: No Way Home – Trama & Cast

Il film fa seguito a Spider-Man: Homecoming (2017) e Spider-Man: Far From Home (2019). secondo reboot del Franchise cinematografico di Spider-Man. I film sono liberamente ispirati al personaggio dei fumetti della Marvel Comics, diretti da Jon Watts e co prodotti da Columbia Pictures (Sony) e Marvel Studios.

Nel cast ritroviamo Tom Holland (Peter Parker/Spider-Man), Marisa Tomei (zia May), Jacob Batalon (Ned Leeds), Zendaya (Michelle “MJ” Jones), Tony Revolori (Flash Thompson), Jon Favreau (Happy Hogan) e Benedict Cumberbatch (Doctor Strange). È previsto il ritorno di Jamie Foxx nel ruolo del villain Electro (già visto in The Amazing Spider-Man 2) e di Alfred Molina nei panni di Doctor Octopus (il cattivo di Spider-Man 2), insieme ad altri personaggi dei precedenti Film di Spider-Man.

“Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l’identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso.”

Acquista la T-Shirt di Spider-Man: No Way Home