Spider-Man: No Way Home – Andrew Garfield rompe il silenzio sul Film

Dopo una lunghissima e trepidante attesa, finalmente il 15 Dicembre scorso in Italia ha debuttato Spider-Man: No Way Home, l’attesissimo Film co-prodotto da Marvel Studios e Sony Pictures diretto da Jon Watts. Il Film sta riscuotendo un grande successo, è stato certificato anche Fresh (ovvero la visione è consigliata) con un punteggio del 95% da parte della critica americana, ed ha ottenuto un A+ come punteggio su Cinemascore.

ATTENZIONE! POSSIBILI SPOILER!

Dopo tante interviste in cui ha sempre negato di essere coinvolto nel Film Marvel/Sony, Andrew Garfield ha finalmente avuto l’occasione di tornare nei panni di Peter Parker in Spider-Man: No Way Home.

In un’intervista con Variety, l’attore è grato per l’opportunità che gli è stata data:

“Non mi sarei mi aspettato di avere nuovamente una conversazione sulle possibilità di interpretare ancora Peter Parker. Ero entusiasta all’idea di essere solo un fan. Poi ho ricevuto questa chiamata da Amy Pascal, Kevin Feige e Jon Watts, che mi hanno proposto questa idea. Mi è sembrata sin da subito incredibilmente divertente, quasi spirituale, dalle tematiche interessanti. Da fan, l’idea di vedere tre Spider-Man nello stesso Film era già incredibile.

La proposta era davvero allettante. Mi hanno detto “hai interpretato questo personaggio in un modo, ti piacerebbe continuare ad esplorarlo? Ti piacerebbe essere catapultato in quest’altro universo ed incontrare una versione più giovane ed una più anziana di te stesso, come risponderesti?”

L’attore ha anche parlato dell’idea dei tre Spider-Man come “una famiglia”, con il suo Peter Parker nei panni del fratello di mezzo:

“Abbiamo parlato molto di questa fratellanza, del fratello più anziano, quello più giovane e quello nel mezzo.

Inoltre, è interessante vedere qualcuno a cui vuoi bene che sta camminando lungo un sentiero che tu hai già percorso e che sai che non conduce in un luogo in cui volevi andare. Questo personaggio si è isolato nella sua esperienza emotiva e fisica, ma cosa succede quando ti apri e ti rendi conto che non sei mai stato solo, che ci sono altri fratelli che hanno vissuto la stessa identica cosa? È un grande viaggio spirituale da fare… e poi ci siamo divertiti davvero tanto!“

Spider-Man: No Way Home – Trama & Cast

Il film fa seguito a Spider-Man: Homecoming (2017) e Spider-Man: Far From Home (2019). secondo reboot del Franchise cinematografico di Spider-Man. I film sono liberamente ispirati al personaggio dei fumetti della Marvel Comics, diretti da Jon Watts e co prodotti da Columbia Pictures (Sony) e Marvel Studios.

Nel cast ritroviamo Tom Holland (Peter Parker/Spider-Man), Marisa Tomei (zia May), Jacob Batalon (Ned Leeds), Zendaya (Michelle “MJ” Jones), Tony Revolori (Flash Thompson), Jon Favreau (Happy Hogan) e Benedict Cumberbatch (Doctor Strange). È previsto il ritorno di Jamie Foxx nel ruolo del villain Electro (già visto in The Amazing Spider-Man 2) e di Alfred Molina nei panni di Doctor Octopus (il cattivo di Spider-Man 2), insieme ad altri personaggi dei precedenti Film di Spider-Man.

“Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l’identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso.”

