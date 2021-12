Eternals – Hot Toys annuncia l’Action Figure dedicata a Thena interpretata da Angelina Jolie

Eternals è uscito in tutti Cinema Italiano il 3 Novembre scorso, e adesso si appresta ad arrivare anche su Disney+ il prossimo 12 Gennaio.

Finalmente Hot Toys ha annunciato una nuova Action Figure dedicata al Film: Eternals. Nello specifico parliamo della statuetta dedicata al personaggio di Thena, la grande guerriera che ha la capacità di creare qualsiasi arma dall’energia cosmica interpretata nel Film da Angelina Jolie.

Di seguito ecco la bellissima Action Figure di Thena:

Come per altre produzioni Hot Toys, anche questa proposta è dotata di abiti in vero tessuto. All’interno del set non mancano le iconiche armi come ad esempio lo scudo, un’ascia, una lancia, una spada lunga, una spada corta e un pugnale. Sempre all’interno della confezione si trova anche il classico supporto utile a dar maggior stabilità alla figure durante la sua esposizione in collezione. Vi è il piedistallo è arricchito con il logo del Film e la targhetta del personaggio.

L’Action Figure di Thena di Hot Toys è in prenotazione al prezzo di 270 dollari e la sua distribuzione è prevista tra i Mesi di Gennaio e Marzo del 2023. Per ulteriori immagini e informazioni vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito Sideshow.

Eternals – trama e cast

Il nuovo Film dei Marvel Studios, Eternals, presenta un nuovo team di supereroi nell’Universo Cinematografico Marvel, antichi alieni che hanno vissuto in segreto sulla Terra per migliaia di anni. In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, una tragedia inaspettata li costringerà ad uscire allo scoperto per riunirsi contro i nemici più antichi dell’umanità, i Devianti.”

Nel cast del film ‘Eternals’ troviamo Angelina Jolie (Athena), Richard Madden (Ikaris), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite), e Don Lee (Gilgamesh). Oltre a Barry Keoghan (Druig) e Kit Haringhton (Dave Whitman / Cavaliere Nero).

