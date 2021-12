Terror in Resonance su Anime Generation con il doppiaggio in Italiano

Terror in Resonance – L’Eco del Terrore (Zankyou no Terror), la serie anime originale di Shin’ichiro Watanabe (già regista di Cowboy Bebop), ha debuttato su Anime Generation con il doppiaggio in Italiano.

Già disponibili i primi due episodi, i successivi usciranno sul canale a pagamento di Yamato Video su Amazon Prime Video ogni Martedì.

Il doppiaggio è diretto da Giorgio Bassanelli Bisbal e il cast comprende:

Shibazaki – Massimo De Ambrosis

Nine – Maurizio Merluzzo

Twelve – Lorenzo Crisci

Lisa – Giulia Tarquini

Okano – Mario Cordova

Mukasa – Leonardo Graziano

Hamura – Francesco Venditti

Kurahashi – Massimo Lodolo

Madre di Lisa – Daniela Cavallini

Five – Alice Venditti

Shimada – Mauro Gravina

Kinoshita – Gianfranco Miranda

Terror in Resonance si compone di 11 episodi che Fuji TV ha trasmesso nel contenitore noitaminA tra Luglio e Settembre 2014.

Lo studio Mappa (Jujutsu Kaisen) ha realizzato le animazioni.

La serie è una produzione Aniplex, Dentsu, Fuji TV, Tohokushinsha Film Corporation e Kyoraku Industrial Holdings.

In Italia Yamato Video l’ha già proposta in edizione sottotitolata sul canale YouTube Yamato Animation e sul canale satellitare Man-Ga di Sky:

Due loschi figuri si introducono in una struttura del nord del Giappone che contiene combustibile nucleare per rubare qualcosa, lasciandosi alle spalle solo le lettere VON. Sei mesi dopo, a Tokyo, fanno la loro comparsa online le Sphinx, due ragazzi misteriosi che caricano video con strani messaggi profetici su una famosa piattaforma di video sharing.

Tra le altre serie inedite per la prima volta doppiate disponibili su Anime Generation troviamo Cutie Honey Universe e DanMachi Stagione 1.

Seguiranno Haikyu!!, Assassination Classroom e gli altri titoli annunciati per il 30° anniversario di Yamato Video.