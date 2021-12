Cutie Honey Universe arriva doppiato su Anime Generation

Cutie Honey Universe approda su Anime Generation per la prima volta con il doppiaggio in Italiano, dopo aver intrattenuto gli appassionati nell’edizione sottotitolata:

La serie del 2018 apre quindi la pubblicazione degli inediti doppiati sul neonato canale a pagamento di Yamato Video su Amazon Prime Video:

È il momento di partire con la pubblicazione su ANiME GENERATION degli inediti doppiati!

E cominciamo nientemeno che con la guerriera dell’amore!

CUTIE HONEY è da oggi disponibile, con i suoi primi due episodi per la prima volta in italiano!!

L’appuntamento con la serie creata da Go Nagai dedicata all’androide più sexy dell’universo e fissato ogni lunedì con un nuovo episodio a settimana! Non dimenticarlo!

Maurizio Merluzzo debutta alla direzione di un doppiaggio con Cutie Honey Universe.

Il cast include:

Honey Kisaragi/Cutie Honey: Katia Sorrentino

Natsuko Aki: Giulia Bersani

Sister Jill: Marina Thovez

Danbei Hayami: Mario Scarabelli

Seiji Hayami: Diego Baldoin

Junpei Hayami: Annalisa Longo

Akebi: Veronica Cuscusa

Momomi: Valentina Pallavicino

Naoko Sukeban: Simona Biasetti

Tarantula Panther: Matina Felli

Breast Claw: Beatrice Caggiula

Badfly Claw: Tania De Domenico

Cutter Claw: Francesca Bielli

Black Claw: Debora Magnaghi

Fire Claw: Chiara Francese

Alphonse: Alessandro Capra

Dr. Takeshi Kisaragi: Marco Balzarotti

Akitoshi Yokoyama (Photo Kano) ha diretto Cutie Honey Universe presso Production Reed (ex Ashi, studio noto per Baldios, Minki Momo e Dancouga).

Natsuko Takahashi (Urahara, Yuyushiki) ha coordinato le sceneggiature.

Character design e direzione dell’animazione sono opera di Syuichi Iseki, animatore classe 1985 che ha lavorato alle produzioni degli studi Gainax e khara negli anni scorsi.

La serie si compone di 12 episodi andati in onda in Giappone nella Primavera del 2018.

Il manga originale è uscito per J-POP.