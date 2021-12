The Batman – il nuovo trailer ufficiale The Bat and The Cat

Warner Bros. Pictrues ha diffuso il nuovo trailer del film The Batman, nei cinema dal 3 Marzo 2022 in Italia e dal 4 Marzo in quelli degli USA.

Ha per titolo The Bat and The Cat e possiamo guardarlo di seguito:

“Vendetta significa giustizia sia per il Pipistrello sia per la Gatta.”

Matt Reeves è regista, co-sceneggiatore insieme a Peter Craig e co-produttore con Dylan Clark) di The Batman.

Michael Giacchino ha composto la colonna sonora.

Il cast include Robert Pattinson (Twilight, Tenet) nel ruolo di Bruce Wayne e di Batman, Zoë Kravitz (Animali fantastici: i crimini di Grindelwald) nel ruolo di Selina Kyle/Catwoman, Paul Dano (12 anni schiavo) nel ruolo di Edward Nashton/Enigmista e Jeffrey Wright (Hunger Games) nella parte di James Gordon del GCPD.

John Turturro è Carmine Falcone, Peter Sarsgaard (Black Mass – L’ultimo gangster) è il Procuratore Distrettuale di Gotham Gil Colson, Barry Keoghan (Dunkirk) interpreta l’Ufficiale Stanley Merkel, Jayme Lawson (Farewell Amor) è la candidata sindaco Bella Reál.

Andy Serkis (Il pianeta delle scimmie) è il maggiordomo Alfred Pennyworth, mentre Colin Farrell (Animali fantastici e dove trovarli) veste i panni di Oswald Cobblepot/Pinguino.

Precedono l’uscita del film alcuni set Lego: qui i dettagli.

Sono inoltre in sviluppo la serie animata Batman: Caped Crusader, la serie spin-off Gotham PD e la serie sul Pinguino.