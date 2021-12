Nana & Kaoru: arriva il debutto del nuovo manga dell’autore

Il ventiquattresimo numero del 2021 della rivista Young Animal della Hakusensha ha rivelato che il 24 dicembre 2021 sarà la data di inizio del nuovo manga di Ryuta Amazume, noto ai più per l’opera Nana & Kaoru.

Jofū (questo il titolo del manga) si focalizzerà sull’industria del sesso rivolgendosi ad un target prevalentemente femminile. Precedentemente, l’autore aveva pubblicato una versione one shot di questa nuova lavorazione sul numero del 26 marzo 2021 della predetta rivista.

Nana & Kaoru fu lanciato su Young Animal Arashi nel 2008 per poi passare, nel 2009, sulle pagine di Young Animal. La storia si concluse, poi, nel 2016.

Inoltre, ispirò due adattamenti live-action e un OAV che fecero il paio con l’inizio del manga spinoff, ovvero Nana & Kaoru: Black Label – conclusosi nel 2014.

Il 24 dicembre 2021 ci sarà anche la conclusione (con il quinto volume) dell’altro spinoff basato sull’opera, ovvero Nana to Kaoru ~Kōkōsei no SM Gokko~ dopo che lo stesso autore ne aveva delineato l’epilogo lo scorso 29 ottobre. La storia in tal senso è ambientata durante il terzo anno di liceo dei due protagonisti.

Nana & Kaoru in Italia

In Italia, il manga è edito da Planet Manga, divisione di Panini Comics. A seguire la sinossi del primo volume presa dal sito ufficiale dell’editore:

Una motivazione assolutamente fuori dagli schemi porta un ragazzo e una ragazza a esplorare le sfumature della trasgressione in un gioco di dominazione in stile BDSM, nel corso di una storia irresistibilmente sensuale, brillante e profonda su come il vero piacere, nell’Eros e nella vita, sia osare e lasciarsi andare.

Stesso sorte editoriale per lo spinoff Black Label: