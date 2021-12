Tokyo Revengers: le ultime indiscrezioni sulla seconda stagione dell’anime

La conclusione della prima stagione dell’anime di Tokyo Revengers ha spinto numerosi fan della serie ad approfondire il prosieguo della storia avvalendosi del manga di Ken Wakui.

Tuttavia, l’attesa verso una seconda stagione è tanta. E le ultime indiscrezioni in tal senso sembrano confermare una lavorazione che procede, però, a fari spenti.

Stando, infatti, a quanto ha raccolto Yahoo Japan, la season due è già in fase di produzione – sebbene la Liden Films non abbia effettuato alcuna comunicazione ufficiale.

Queste novità si basano sulle affermazioni dell’ufficio stampa di Tatsuhisa Suzuki, doppiatore di Draken. A causa, però, di alcune problematiche extra professionali, l’interprete non è stato ancora confermato per un’eventuale prosecuzione dell’anime.

Sebbene siano solo voci, il successo di Tokyo Revengers è sotto gli occhi di tutti, pertanto non stupirebbe affatto se una notizia positiva giungesse da un momento all’altro.

L’edizione italiana di Tokyo Revengers è curata dalla casa editrice J-POP:

Guardando il notiziario, Takemichi Hanagaki scopre che la sua fidanzata dei tempi della scuola media, Hinata Tachibana, è morta. L’unica ragazza che abbia mai avuto è stata appena uccisa da una gang conosciuta come Tokyo Manji Gang. Takemichi vive in un brutto appartamento fatiscenti e il suo capo lo tratta come un idiota. Inoltre, è ancora vergine…

Nel momento in cui la sua vita tocca il fondo, improvvisamente balza nel tempo di dodici anni indietro, fino ai giorni delle medie! Per salvare Hinata e cambiare la vita che ha trascorso scappando, il senza speranza Takemichi deve puntare al vertice della banda di delinquenti più pericolosa del Kanto!!