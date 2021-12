Tokyo Revengers: le continue ristampe confermano il suo successo internazionale

Tokyo Revengers è uno dei trend manga del momento. Lo spessore di trama e disegni catturano l’attenzione del lettore di turno invogliandolo a scoprire i continui colpi di scena che caratterizzano il plot delineato da Ken Wakui.

Stando a quanto afferma il canale Twitter Manga Mogura Re, il successo di Tokyo Revengers è talmente evidente che i volumi che compongono, sino ad ora, il manga necessitano di ristampe continue.

Un dato incontrovertibile che non fa che confermare la qualità di un’opera avvincente.

L’edizione italiana di Tokyo Revengers è curata dalla casa editrice J-Pop:

Guardando il notiziario, Takemichi Hanagaki scopre che la sua fidanzata dei tempi della scuola media, Hinata Tachibana, è morta. L’unica ragazza che abbia mai avuto è stata appena uccisa da una gang conosciuta come Tokyo Manji Gang. Takemichi vive in un brutto appartamento fatiscenti e il suo capo lo tratta come un idiota. Inoltre, è ancora vergine…

Nel momento in cui la sua vita tocca il fondo, improvvisamente balza nel tempo di dodici anni indietro, fino ai giorni delle medie! Per salvare Hinata e cambiare la vita che ha trascorso scappando, il senza speranza Takemichi deve puntare al vertice della banda di delinquenti più pericolosa del Kanto!!