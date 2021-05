Tokyo Revengers è pronto all’ultimo atto.

Il manga di Ken Wakui, infatti, entrerà nell’arco narrativo finale il 2 Giugno 2021 sul numero 27 della rivista Weekly Shonen Magazine edita da Kodansha.

Restiamo in attesa della data della conclusione.

Tokyo Revengers tra manga e anime

Ken Wakui ha iniziato la serializzazione di Tokyo Revengers il 1 Marzo 2017 su Weekly Shonen Magazine; i capitoli dell’opera sono stati finora raccolti in 22 volumi.

Koichi Hatsumi (Berserk: L’Epoca d’Oro I – L’Uovo del Re, Blue Exorcist: Kyoto Saga, Deadman Wonderland, Gangsta.) dirige la trasposizione animata presso Liden Films (La Leggenda di Arslan) su sceneggiature composte da Yasuyuki Muto (Basilisk, Deadman Wonderland, Sengoku Basara – Samurai Kings).

Kenichi Ohnuki (Golden Kamui, Gundam Build Fighters) e Keiko Ota (Ace Attorney) curano il character design.

Satoki Iida (Assassination Classroom) è il direttore del suono, mentre Hiroaki Tsutsumi (Children of the Whales, Dr. Stone, Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight) compone la colonna sonora.

In Italia il manga esce per J-POP, mentre la serie animata è in corso di diffusione su Crunchyroll in simulcast:

Si dice che, un attimo prima di morire, tutta la nostra vita ci scorra davanti agli occhi, ma Takemichi Hanagaki, un tipo solitario in perenne fuga dal mondo, rivede solo Hinata Tachibana, la sua ragazza delle medie, morta pochi giorni prima in un attentato della Tokyo Manji Gang. Una volta riaperti gli occhi, il ragazzo si ritrova ai tempi delle medie, quando era molto popolare e faceva parte di una banda di teppisti, mentre insieme ai suoi amici sta andando a fare a botte con gli alunni di un altro istituto. È allora che si ricorda che quello è il giorno in cui tutto è iniziato ad andare male. Takemichi ha a disposizione una seconda opportunità per cambiare in meglio la propria vita e salvare Hinata, ma per riuscirci dovrà penetrare all’interno della Tokyo Manji Gang e fermarla…

