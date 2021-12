Un video promozionale per le ultime novità sull'anime di Requiem of the Rose King

Requiem of the Rose King: un nuovo video per il debutto dell’anime

Una carrellata di novità per il debutto dell’anime di Requiem of the Rose King. Il sito ufficiale di questa attesissima produzione animata ha, infatti, rilasciato un nuovo video promozionale.

All’interno del predetto contenuto, è possibile ascoltare in anteprima l’opening dell’anime. In aggiunta a ciò, viene annunciato l’ingresso, all’interno del cast, di due nuovi membri.

Il primo nome nuovo di zecca è quello di Riho Sugiyama, scelto per dare la propria voce a Henry Stafford, Duca di Buckingham.

Il secondo, invece, è Aoi Yuuki, che interpreterà per l’occasione la controversa figura di Giovanna d’Arco. Si ricorda che la “strega” francese seguirà il protagonista (Richard) sotto forma di spirito.

Quando inizia l’anime di Requiem of the Rose King?

La data di debutto in Giappone dell’anime di Requiem of the Rose King è prevista per il 9 gennaio 2022 su Tokyo MX, Sun TV e KBS Tokyo. L’11 gennaio 2022 toccherà, invece, al canale BS11.

La scelta delle predette scadenze è la logica conseguenza di un ritardo di produzione che ha fatto slittare il tutto mancando, così, i termini annunciati in precedenza – legati alla scorsa stagione autunnale.

A seguire, la sinossi del manga estratta dal sito della casa editrice Star Comics: