The Rising of the Shield Hero: un trailer per Flo in attesa della seconda stagione

C’è grande attesa per la seconda stagione dell’anime di The Rising of the Shield Hero. L’anime tratto dal manga di Aiya Kyu e Aneko Yusagi è uno dei titoli più seguiti del momento.

La pubblicazione, in Italia, del manga in questione è affidata alla casa editrice J-Pop:

Il nuovo fenomeno fantasy che sta spopolando in Giappone! Naofumi è un otaku senza interessi oltre a videogiochi e manga, e la sua esistenza si trascina nella più completa banalità. Finché, misteriosamente, lui ed altre tre persone vengono evocati in una dimensione parallela… per assumere il ruolo di eroi di quel mondo! Ognuno degli eroi viene equipaggiato con un’arma leggendaria e a Naofumi tocca il magico scudo: basterà a fornire al ragazzo il carisma e il coraggio che gli mancano per fare di lui un vero paladino? Stando al difficile inizio della sua avventura, per Naofumi sembrano prospettarsi solo delusioni e arrabbiature! Personaggi unici in un mondo fantastico ma dalle emozioni reali: se ami “Sword Art Online”, la tua prossima passione inizia qui!

Data di uscita e nuovo trailer per The Rising of the Shield Hero 2

La seconda stagione di The Rising of the Shield Hero arriverà su Crunchyroll e verrà trasmessa, in simulcast, a partire da aprile 2022:

Iwatani Naofumi, un ordinario otaku, trova un libro in una biblioteca che lo trasporta in un mondo parallelo. Ha il compito di affiancare la spada, la lancia e l’arco, come uno dei Quattro Eroi Cardinali, e di combattere le Ondate col ruolo di Eroe dello Scudo. Emozionato dalla prospettiva di una grande avventura, Naofumi si unisce al gruppo. Solo pochi giorni dopo, però, viene tradito e perde tutto il suo denaro, la sua dignità e ogni rispetto. Non potendosi più fidare di nessuno, acquista una schiava chiamata Raphtalia e affronta le Ondate e il mondo stesso. Ma troverà davvero il modo di ribaltare la sua disperata situazione?

Nel frattempo, si può dare un’occhiata al nuovo trailer dedicato a Flo.