Domestic Girlfriend: quando uscirà la seconda stagione dell’anime?

L'attesa sale per un'eventuale seconda stagione dell'anime tratto dal manga di Kei Sasuga

C’è grande fermento per i fan di Domestic Girlfriend. Gli innumerevoli punti di domanda che caratterizzano l’eventuale prosecuzione dell’anime tratto dal manga di Kei Sasuga sono una questione spinosa che, pare, non si risolverà nell’immediato.

Eppure, il successo riscontrato da format in questione è stato piuttosto considerevole. A tal punto che non sono mancate fan fiction o altro per continuare, idealmente, le vicende riportate nella prima stagione.

Le uscite Planet Manga del 2 Dicembre 2021

La seconda stagione di Domestic Girlfriend come un atto necessario

Ad ogni modo, non resta altro da fare che attendere le notizie ufficiali del caso. E, vista la situazione, occorrerebbe darsi una mossa, dato che la prima stagione dell’anime di Domestic Girlfriend risale addirittura al 2019.

Inoltre, l’impatto della serie anime è stato talmente eclatante che oltre 1 milione di persone ha deciso di acquistare il manga dopo aver visto i primi episodi. Pertanto, farne una seconda sarebbe una mossa conveniente, sotto ogni punto di vista.

La pubblicazione italiana di Domestic Girlfriend è di competenza della visione di Panini Comics Planet Manga:

Essere giovani e innamorati è piuttosto difficile… soprattutto quando si stravede per un’irraggiungibile professoressa! Per questo Natsuo decide di provare a dimenticare la bella Hina partecipando a un appuntamento di gruppo con ragazze di un’altra scuola. È in quell’occasione che incontra la misteriosa Rui. Comincia così il nuovo, sensuale shonen di Kei Sasuga, l’autrice del già celebre Good Ending!

La prima stagione dell’anime, invece, la si può vedere su Crunchyroll: