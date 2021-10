Requiem of the Rose King – si conclude il manga

Lo shojo manga Requiem of the Rose King (Bara-Oh no Soretsu) di Aya Kanno sta per giungere a conclusione.

Lo annuncia l’account Twitter ufficiale della serie, informando i follower che l’opera si concluderà tra quattro capitoli — incluso quello uscito sul numero 11 della rivista Monthly Princess di Akita Shoten.

Il 15 Dicembre, inoltre, uscirà il romanzo della serie a cura di Yo Makusu.

La conclusione del manga coincide quindi con il debutto della trasposizione anime, in arrivo a Gennaio 2022.

A proposito di Requiem of the Rose King

Requiem of the Rose King ha debuttato sulle pagine della rivista Monthly Princess di Akita Shoten il 4 Ottobre 2013.

Il volume 15 è uscito il 16 Marzo 2021 e il volume 16 è previsto per il 16 Dicembre 2021.

Un libro con le illustrazioni della Kanno per la serie è uscito a Giugno 2018.

Ha dato vita allo spin-off Tokimeki! Baraou Gakuen (Batticuore! Accademia Re della Rosa) di Kineko Abegawa che ha debuttato il 6 Gennaio 2021 sul numero 2 della rivista Monthly Princess.

In Italia è in corso per Edizioni Star Comics dal 12 Ottobre 2016 e finora sono disponibili 14 volumi:

Nell’Inghilterra del XV secolo, lo scontro tra due dinastie in lotta per il trono sconquassa il regno. Sullo scenario della Guerra delle Due Rose che vede contrapporsi i casati di York e di Lancaster, rispettivamente rappresentati da una rosa bianca e una rosa rossa, si svolgono le vicende di Richard, giovane rampollo della famiglia York…La rivisitazione in chiave manga della biografia di un importante personaggio storico, liberamente ispirata al Riccardo III e all’Enrico VI di Shakespeare e calata in un’intrigante atmosfera fantasy! Sin dalla nascita, la vita del nobile Richard sembra segnata da una maledizione. Il suo corpo notoriamente “deforme” è custode di un inquietante segreto, e un destino di odio e di crudeltà incombe sul suo incerto futuro…

Acquista il volume 14 del manga