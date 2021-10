Requiem of the Rose King – novità sull’anime

Requiem of the Rose King, la serie anime che adatta il manga originale di Aya Kanno, debutterà a Gennaio 2022 come vi abbiamo già riportato.

La serie si comporrà di due cour, che andranno in onda consecutivamente per metà anno.

Di seguito il nuovo teaser video:

A seguire la nuova key visual:

I membri del cast includono:

Richard: Mitsuki Saiga

Henry: Hikaru Midorikawa

Duca di York: Show Hayami

Edward: Kohsuke Toriumi

George: Yasuaki Takumi

Warwick: Satoshi Mikami

Catesby: Satoshi Hino

Margaret: Sayaka Ohara

Edward di Westminster: Kohei Amasaki

Kentaro Suzuki (Angels of Death, Kud Wafter) dirige la serie anime presso lo studio J.C. Staff (DanMachi) su sceneggiature di Hiroki Uchida (Days of Urashimasakatasen, Gamers!) e il character design di Tsutomu Hashizume (animatore chiave in Food Wars! e DanMachi).

Requiem of the Rose King – il manga

Requiem of the Rose King è in corso di serializzazione sulle pagine della rivista Monthly Princess di Akita Shoten dal 4 Ottobre 2013.

Il volume 15 è uscito il 16 Marzo 2021 e il volume 16 è previsto per Dicembre.

Un libro con le illustrazioni della Kanno per la serie è uscito a Giugno 2018.

Ha dato vita allo spin-off Tokimeki! Baraou Gakuen (Batticuore! Accademia Re della Rosa) di Kineko Abegawa che ha debuttato il 6 Gennaio 2021 sul numero 2 della rivista Monthly Princess.

In Italia è in corso per Edizioni Star Comics dal 12 Ottobre 2016 e finora sono disponibili 14 volumi:

Nell’Inghilterra del XV secolo, lo scontro tra due dinastie in lotta per il trono sconquassa il regno. Sullo scenario della Guerra delle Due Rose che vede contrapporsi i casati di York e di Lancaster, rispettivamente rappresentati da una rosa bianca e una rosa rossa, si svolgono le vicende di Richard, giovane rampollo della famiglia York…La rivisitazione in chiave manga della biografia di un importante personaggio storico, liberamente ispirata al Riccardo III e all’Enrico VI di Shakespeare e calata in un’intrigante atmosfera fantasy! Sin dalla nascita, la vita del nobile Richard sembra segnata da una maledizione. Il suo corpo notoriamente “deforme” è custode di un inquietante segreto, e un destino di odio e di crudeltà incombe sul suo incerto futuro…

Acquista il volume 14 del manga