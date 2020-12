Requiem of the Rose King non godrà soltanto di una trasposizione animata, annunciata lo scorso Settembre con un video promozionale che possiamo riguardare qui.

Il manga di Aya Kanno, infatti, darà vita anche uno spin-off disegnato da Kineko Abegawa: intitolato Tokimeki! Baraou Gakuen (Batticuore! Accademia Re della Rosa), debutterà il 6 Gennaio 2021 sul numero 2 della rivista Monthly Princess di Akita Shoten.

A seguire l’annuncio:

A proposito di Requiem of the Rose King

Liberamento tratto dal Riccardo III e dall’Enrico VI di Shakespeare, Requiem of the Rose King è in corso di serializzazione sulle pagine del mensile Princess di Akita Shoten dal 4 Ottobre 2013; il volume 14 è stato pubblicato il 16 Settembre 2020.

Il libro con le illustrazioni della Kanno per la serie è uscito a Giugno 2018.

In Italia è in corso per Edizioni Star Comics, che dal 12 Ottobre 2016 al 9 Settembre 2020 ha pubblicato 12 volumi:

Nell’Inghilterra del XV secolo, lo scontro tra due dinastie in lotta per il trono sconquassa il regno. Sullo scenario della Guerra delle Due Rose che vede contrapporsi i casati di York e di Lancaster, rispettivamente rappresentati da una rosa bianca e una rosa rossa, si svolgono le vicende di Richard, giovane rampollo della famiglia York…La rivisitazione in chiave manga della biografia di un importante personaggio storico, liberamente ispirata al Riccardo III e all’Enrico VI di Shakespeare e calata in un’intrigante atmosfera fantasy! Sin dalla nascita, la vita del nobile Richard sembra segnata da una maledizione. Il suo corpo notoriamente “deforme” è custode di un inquietante segreto, e un destino di odio e di crudeltà incombe sul suo incerto futuro…

