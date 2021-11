Shaman King Funbari Chronicle – la data di uscita

Shaman King Funbari Chronicle è il primo gioco per smartphone basato sul più recente anime che sta adattando il manga originale di Hiroyuki Takei.

Studio Z ha sviluppato il gioco, che è caratterizzato da grafica 3D e da un “Mangatic Mode” che permetterà ai giocatori di rivivere la storia del manga.

I giocatori, inoltre, potranno creare le proprie squadre usando i personaggi della serie.

I canali ufficiali del gioco hanno ora annunciato che Shaman King Funbari Chronicle sarà disponibile per dispositivi iOS e Android in Giappone dall’8 Dicembre 2021.

Il countdown all’uscita è accompagnato dai messaggi dei doppiatori originali: Yoko Hikasa (Yoh Asakura), Megumi Hayashibara (Anna Kyoyama), Katsuyuki Konishi (Amidamaru), Inuko Inuyama (Manta Oyamada), Romi Park (Tao Ren), Masahiko Tanaka (Ryūnosuke Umemiya), Yūji Ueda (Horohoro Usui), Takehito Koyasu (Johann Faust VIII), Yui Horie (Iron Maiden Jeanne) e Nana Mizuki (Tamao Tamamura).

I primi due messaggi, uno di Masahiko Tanaka e l’altro di Takehito Koyasu:

Il nuovo adattamento animato di Shaman King è in onda dal 1 Aprile 2021 in Giappone e adatterà la storia completa del manga originale.

Joji Furuta (The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments) dirige la serie presso lo studio Bridge (Fairy Tail, The Royal Tutor) su sceneggiature di Shoji Yonemura (Pokémon, Born to be on air).

Satohiko Sano (Talentless Nana) cura il character design, mentre Yuki Hayashi (My Hero Academia, Haikyu!!) compone la colonna sonora.

Si comporrà di 52 episodi.

In Italia esce su Netflix, al momento sono disponibili 13 episodi:

Il destino del mondo è in equilibrio precario e il medium Yoh Asakura partecipa all’epico torneo Shaman Fight, gareggiando contro altri sciamani nel tentativo di diventare l’onnipotente Shaman King mentre affronta un rivale con intenti distruttivi.