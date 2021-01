Qualche tempo fa il sito ufficale dell’adattamento anime di Shaman King aveva confermato il reebot della famosa serie televisa, basata sull’omonimo manga di Hiroyuki Takei. Confermato anche il ritorno di alcuni membri del cast originale.

Shaman King – il reboot

Grande ritorno per l’anime di Shaman King! I fans della serie saranno lieti di scoprire che, a differenza del primo adattamento dell’anime costretto a inventare il suo finale originale, a causa del fatto che il manga di Takei non era completo in quel momento, questa nuova serie adatterà la storia completa come l’autore l’aveva originariamente prevista!

Non solo. La nuova serie offrirà versioni aggiornate di ciascuno dei personaggi senza cambiare lo stile dei disegni originali, prevendo anche il ritorno di gran parte degli attori che hanno recitato nel primo adattamento, come Yuji Ueda che da’ voce a Horohoro nella nuova serie, come confermato dall’account Twitter ufficiale di Shaman King:

Sfortunatamente, mentre Ueda tornerà per la nuova serie, questa volta il suo partner avrà una voce diversa. Megumi Nakajima darà la voce a Kororo sostituendosi a Nana Mizuki nell’anime originale. Yoko Hikasa sarà Yoh Asakura prendendo così il posto di Yuko Sato dalla prima serie.

Gli altri membri del cast sono:

Katsuyuki Konishi nei panni di Amidamaru;

nei panni di Amidamaru; Megumi Hayashibara è Anna Kyoyama;

è Anna Kyoyama; Minami Takayama interpreta Hao Asakura;

interpreta Hao Asakura; Masahiko Tanaka è Ryunosuke Umemiya;

è Ryunosuke Umemiya; Wataru Takagi nei panni di Tokagero;

nei panni di Tokagero; Inuko Inuyama interpreta Manta Oyamada;

interpreta Manta Oyamada; Romi Park recita come Tao Ren.

Megumi Hayashibara si occupa ancora una volta delle sigle iniziale e finale dell’anime (ha eseguito due opening e due ending per l’anime del 2001).

La nuova serie di Shaman King è attualmente prevista per aprile 2021.

Shaman King – il manga

Shaman King è il manga di Hiroyuki Takei, pubblicato all’interno di Weekly Shonen Jump di Shueisha tra il 1998 e il 2004; nel 2008 è stata pubblicata la Perfect Edition in 27 volumi, che include il vero finale dell’opera e nel 2017 i diritti della serie sono passati alla casa editrice Kodansha, che ha pubblicato una nuova edizione completa in 35 volumi.

In Italia viene pubblicato dalla Star Comics.

Dai un’occhiata all’action figure di Yoh Asakura