Shaman King – al via l’arco narrativo dei Cinque Guerrieri

La nuova trasposizione anime dello shonen manga Shaman King di Hiroyuki Takei prosegue la propria corsa.

Ai nastri di partenza l’arco narrativo dei Cinque Guerrieri (Gonin no Senshi), che debutterà con l’episodio 34 in onda in Giappone il 2 Dicembre 2021.

Per l’occasione si uniranno al cast di doppiaggio originale Kotono Mitsuishi nel ruolo di Sati ed Eri Kitamura nella parte di Pascal Avaf.

Segue la key visual della nuova saga:

Il nuovo adattamento animato di Shaman King è in onda dal 1 Aprile 2021 in Giappone e adatterà la storia completa del manga originale.

Joji Furuta (The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments) dirige la serie presso lo studio Bridge (Fairy Tail, The Royal Tutor) su sceneggiature di Shoji Yonemura (Pokémon, Born to be on air).

Satohiko Sano (Talentless Nana) cura il character design, mentre Yuki Hayashi (My Hero Academia, Haikyu!!) compone la colonna sonora.

Si comporrà di 52 episodi.

In Italia esce su Netflix, al momento sono disponibili 13 episodi

Il destino del mondo è in equilibrio precario e il medium Yoh Asakura partecipa all’epico torneo Shaman Fight, gareggiando contro altri sciamani nel tentativo di diventare l’onnipotente Shaman King mentre affronta un rivale con intenti distruttivi.

Hiroyuki Takei ha serializzato Shaman King sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha tra il 1998 e il 2004 (32 volumetti in tutto); nel 2008 è stata pubblicata la Perfect Edition in 27 volumi, che include il vero finale dell’opera.

Nel 2017 i diritti della serie sono passati alla casa editrice Kodansha, che ha pubblicato una nuova edizione completa in 35 volumi.

Edizioni Star Comics ha già pubblicato sia l’edizione in volumi standard, sia la Perfect Edition e ora sta riproponendo l’opera anche nella Final Edition di Kodansha.