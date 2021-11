Tra le uscite manga Magic Press di Dicembre 2021 troviamo le novità Il Ragazzo dietro la Mascherina per la linea 801 (Yaoi) e Solo un altro po’ per la linea Black Magic (Hentai).

Seguono tutte le uscite manga Magic Press di Dicembre 2021; qui l’ultimo annuncio.

Le uscite manga Magic Press di Dicembre 2021

801

Il ragazzo dietro la mascherina vol.1

Autrice: Mitsuru Sango

Uscita: 2 dicembre 2021

Molti trovano che la bocca sia una parte del corpo estremamente sexy. Di questo parere è anche Saikawa che, proprio perché coperta, vuole a tutti i costi vedere la bocca del timido e cupo Sayama, che invece la nasconde dietro una mascherina tutto il giorno. Sayama detesta essere toccato, ma quando è Saiwaka a farlo le cose cambiano. Riuscirà Saiwaka a far abbassare la mascherina a Sayama e strappargli quel bacio che aspetta da tanto?

Finder 9: Batticuore nel mirino – regular edition

Autrice: Ayano Yamane

Uscita: 2 dicembre 2021

Il fotografo Akihito Takaba è ormai più che coinvolto negli affari privati e lavorativi del boss Ryuichi Asami, il quale ha scelto il giovane come suo amante. Dopo il tradimento di Sudo, fido scagnozzo di Asami, il boss non si fida più di nessuno e nasconde Akihito.

Shojo

Last game vol.2

Autrice: Shinobu Amano

Uscita: 9 dicembre 2021

“Last game”, tra gli shojo manga più amati in Giappone, è la storia dell’ultima sfida tra Yanagi, il migliore della classe, il più bello, il più intelligente e anche il più ricco, e Kujo, ragazza molto dimessa e modesta, ma l’unica che riesce a metterlo in difficoltà. La sfida tra i due ragazzi va avanti da quando erano solo due bambini, ma andando avanti con l’età una certa attrazione tra i due subentra a complicare le cose. Sarà amore o sarà guerra?

Skip Beat! vol.9

Autrice: Yoshiki Nakamura

Uscita: 9 dicembre 2021

L’ascesa di Kyoko nel mondo dello show business è inarrestabile!

Il suo obiettivo di diventare più famosa di Sho Fuwa sembra ogni giorno più vicino anche se il mondo dello spettacolo sa essere spietato in particolar modo con i novellini.

Tuttavia, la testardaggine di Kyoko l’ha sempre ripagata: quale altra sfida dovrà fronteggiare questa volta?

MX

Il buio oltre la finestra triangolare vol.2

Autrice: Tomoko Yamashita

Uscita: 2 dicembre 2021

Kosuke Mikado ha un’abilità molto particolare: è in grado di vedere spiriti e fantasmi, ma teme moltissimo il buio e le apparizioni che lo perseguitano ormai da una vita. L’incontro con l’esorcista Rihito Hiyakawa potrebbe risolvere i suoi problemi, e chissà che tra i due non nasca anche qualcosa in più di una collaborazione “paranormale”.

Secondo volume di “Il buio oltre la finestra”, nuova serie in uscita in Italia in contemporanea all’anime.

Black Magic

Solo un altro po’

Autore: Shusuke Shunjo

Uscita: 9 dicembre 2021

La scintilla della passione può nascere ovunque: sui campi d’atletica, tra i banchi di scuola, in ufficio, e quando nasce nulla può spegnerla, tanto che anche davanti agli ostacoli più evidenti, le ragazze di Shusuke vi chiederanno du stare con loro “solo un altro po'”…