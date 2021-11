Nintendo Switch – il bundle per il Black Friday

In occasione del Black Friday, Nintendo offre un bundle speciale che include la console Nintendo Switch (modello 2019), un codice download di Mario Kart 8 Deluxe e un abbonamento di 3 mesi a Nintendo Switch Online.

Il bundle è disponibile presso i principali rivenditori di tutta Italia, fino a esaurimento scorte, al prezzo di 299,98 Euro.

I dettagli dal comunicato stampa ufficiale:

Con le feste dietro l’angolo, questo bundle è il regalo ideale per gli amici e le famiglie che cercano il divertimento sempre e ovunque.

Composto da una console Nintendo Switch, una coppia di controller Joy-Con (Rosso Neon / Blue Neon) e un codice download di Mario Kart 8 Deluxe e un abbonamento di 3 mesi a Nintendo Switch Online, la confezione possiede tutto ciò di cui i giocatori hanno bisogno per iniziare subito a correre.

Fino a quattro giocatori possono unirsi al divertimento utilizzando controller Joy-Con aggiuntivi, venduti separatamente.

E dato che Nintendo Switch può essere giocato ovunque, in qualunque momento con chiunque, le sfide possono vivere sullo schermo TV nel salotto di casa, sui sedili posteriori dell’auto o in qualsiasi altro luogo i corridori sentano di poter sfrecciare sulla pista.

E grazie al servizio Nintendo Switch Online, è possibile anche sfidare piloti di tutto il mondo. Fino a 12 giocatori possono prendere parte a gare online e due giocatori possono persino giocare insieme in online locale con la stessa console Nintendo Switch.

Con quasi 39 milioni di copie vendute in tutto il mondo, giocatori di tutte le età e di qualsiasi livello di abilità stanno già provando il divertimento delle gare in multiplayer con Mario Kart 8 Deluxe – il gioco di Mario Kart definitivo- in cui i personaggi più noti della serie Super Mario quali Mario, Luigi, Peach Yoshi, Bowser, gareggiano su circuiti ispirati al Regno dei Funghi, The Legend of Zelda, Animal Crossng e altri.

I piloti dovranno essere pronti a superare i propri rivali facendo uso di oggetti quali la Superstella, che rende i giocatori invincibili per un breve periodo, e il famigerato Guscio Spinoso, che inseguirà e attaccherà il giocatore in prima posizione. In aggiunta alla frenetica azione di corsa è l’uso dell’antigravità, che consente ai giocatori di gareggiare lungo le pareti dei palazzi, su per sorprendenti cascate e Scontro Turbo, per spingere gli avversari e lanciarsi ad alta velocità.

Nintendo Switch Online è il servizio che permette di giocare in multiplayer online con gli amici, accedere a una libreria di oltre 100 titoli NES e Super NES, mantenere i dati al sicuro con il Cloud dei dati di salvataggio, usare l’app Nintendo Switch Online per comunicare e accedere a offerte esclusive.