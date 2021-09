Nintendo Switch Online – arrivano i giochi del N64 e Mega Drive

Nintendo Switch Online, il servizio in abbonamento che permette di giocare ai titoli del passato su Switch, si espande.

Nel corso del Direct del 24 Settembre Nintendo ha annunciato l’arrivo dei giochi del Nintendo 64 e del Sega Mega Drive.

La nuova iscrizione manterrà inoltre i servizi inclusi nell’iscrizione attuale, come la possibilità di giocare ai classici NES e Super NES e a esclusive come TETRIS® 99 e PAC-MAN 99.

Il lancio del pacchetto aggiuntivo avverrà a fine Ottobre.

Per l’occasione saranno disponibili dei controller wireless che riproducono gli originali per N64 e MD, acquistabili nel My Nintendo Store:

Nintendo Switch Online – i primi titoli Nintendo 64

I titoli Nintendo 64 disponibili al lancio sono Super Mario 64, Mario Kart 64, Star Fox 64/Lylat Wars, Yoshi’s Story, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, WinBack: Covert Operations, Mario Tennis, Dr. Mario 64 e Sin & Punishment.

A questi si aggiungeranno The Legend of Zelda: Majora’s Mask, F-Zero X, Banjo-Kazooie, Mario Golf, Kirby 64: The Crystal Shards, Paper Mario e Pokémon Snap.

Alcuni giochi, come Mario Kart 64, saranno anche compatibili con il multiplayer locale e online per un massimo di quattro giocatori.

I titoli Mega Drive

Per Mega Drive troveremo:

Castlevania: Bloodlines

Contra: Hard Corps

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

Ecco the Dolphin

Golden Axe

Gunstar Heroes

M.U.S.H.A.

Phantasy Star IV

Ristar

Shining Force

Shinobi III

Sonic the Hedgehog 2

Streets of Rage 2

Strider

