One Piece – I 15 Personaggi più Misteriosi

Nel manga di One Piece, Eiichirō Oda ha introdotto moltissimi personaggi, di alcuni però non ha ancora rivelato gli obiettivi e gli ideali, mentre di altri ha mostrato solamente la sagoma. Ecco una lista dei 15 personaggi che, ad ora, sono i più misteriosi di One Piece.

15 – Edward Weeble

Edward Weeble, o Barbabianca Jr. afferma di essere il figlio di Barbabianca. Faceva parte della Flotta dei Sette, finché non è stata sciolta. La sua taglia è di 480.000.000 Berry. Insieme a sua madre Miss Bakkin, da la caccia agli ex membri della Flotta di Barbabianca, perché non credono che lui sia il legittimo figlio. Vuole vendicare suo padre sconfiggendo Barbanera, che lo ha ucciso. Cerca Marco “la Fenice”, per rivendicare il tesoro di Edward Newgate. E’ un personaggio molto particolare e non sappiamo se le suo affermazioni siano vere.

14 – Zunisha

Zunisha è un elefante gigante, che vaga per il Nuovo Mondo e porta sulla schiena l’isola di Zo. Ha un’incredibile resistenza, infatti da più di 1000 anni porta l’isola con sé. Nell’antico passato, Zunisha fu condannato a camminare per i mari per l’eternità e ad agire solo su ordine di farlo per aver commesso un crimine di cui non siamo ancora a conoscenza. Durante la Saga di Zo, Momonosuke usa la “Voce di Tutte le Cose” per comunicare telepaticamente con lui e ordinargli di spazzare via Jack, una delle Calamità di Kaido.

13 – I 5 Astri di Saggezza

I 5 Astri di Saggezza sono un gruppo di Draghi Celesti di alto rango, che costituiscono il capo di stato per il Governo Mondiale. Essi detengono la massima autorità su tutto il mondo; l’unica eccezione è il misterioso sovrano Im, a cui rispondono. La loro influenza sul Governo Mondiale è illimitata, hanno il comando sui Marines, sui Cipher Pol e persino sulla Flotta dei Sette, prima della loro abolizione. Nessuno dei loro nomi è stato ancora rivelato e non si sa come siano diventati i leader del Governo Mondiale o per quanto tempo lo abbiano governato. Si trovano quasi sempre nella Sala dell’Autorità nel Castello di Pangea. Hanno dimostrato di avere una conoscenza di base riguardo gli avvenimenti del Secolo di Vuoto.

12 – Queen

Queen è una Superstar dei Pirati delle Cento Bestie. Ha una taglia di 1.320.000.000 Berry. Queen è un Cyborg che ha modificato varie parti del corpo. Ha mangiato il frutto del diavolo Dino Dino modello brachiosauro di tipo Zoo Zoo Ancestrale. Fece parte di un gruppo scientifico, chiamato MADS. Sono stati rivelati solo 4 degli ex membri dei MADS: Queen, Vinsmoke Judge, Caesar Clown e Vegapunk. Il Governo Mondiale si sentiva minacciato dalla loro esistenza e sciolsero il gruppo. Non si sa ancora molto sul MADS, tranne che consisteva in un team di scienziati esperti intenti a studiare e sviluppare armi per scopi sconosciuti. Tutti i membri conosciuti hanno dimostrato di essere brillanti ricercatori e sono responsabili di varie scoperte scientifiche: la Cibernetica, i Frutti del Diavolo Artificiali, la Gigantizzazione, la Clonazione e le Malattie Artificiali.

11 – King

King è una Superstar dei Pirati delle Cento Bestie. Ha una taglia di 1.390.000.000 Berry. Appartiene alla razza dei Lunaria, nota per la capacità di adattarsi ad ogni condizione ambientale. King è l’unico sopravvissuto della sua razza, ma non sappiamo come mai i Lunaria si sono estinti. Nessuno ha mai visto il suo volto perché porta una maschera.

10 – Shanks

Shanks è uno dei Quattro Imperatori. Ha una taglia di 4.048.900.000 Berry. E’ il capitano dei Pirati del Rosso, prima faceva parte della ciurma del Re dei Pirati. Possedeva anche il Cappello di Paglia, ottenuto da Gol D. Roger, che è diventato l’accessorio caratteristico di Rufy. Shanks è andato a Mary Geoise per parlare di persona con i 5 Astri di Saggezza, nonostante sia un pirata, loro gli portano rispetto. Sono poche le occasioni in cui abbiamo visto all’opera lui e la sua ciurma, ad esempio l’intervento a Marineford per interrompere la guerra. Non conosciamo le sue reali intenzioni.

9 – Barbanera

Marshall D. Teach , conosciuto come Barbanera, è il capitano dei Pirati di Barbanera e uno dei Quattro Imperatori. È l’unica persona conosciuta ad aver ottenuto i poteri di due Frutti del Diavolo. Ha brevemente ricoperto una posizione nella Flotta dei Sette, dopo aver sconfitto e consegnato Ace ai Marines. Ha ricevuto il titolo di Imperatore dopo aver ucciso Barbabianca a Marineford. Barbanera ha mangiato il Dark Dark, un Frutto del Diavolo di tipo Rogia che gli permette di creare, controllare e trasformare il suo corpo in oscurità. Attraverso mezzi attualmente sconosciuti, ha rubato il potere del Gura Gura dal cadavere del suo precedente possessore, Barbabianca. Possiede una taglia di 2.247.600.000 Berry. Abbiamo poche informazioni riguardo le azioni della sua ciurma. Per un motivo ancora sconosciuto hanno attaccato l’Esercito Rivoluzionario nel loro quartier generale a Baltigo. Quando viene diffusa la notizia dell’abolizione della Flotta dei Sette, Barbanera ordina alla sua ciurma si salpare per andare a recuperare qualcosa di sconosciuto, prima che lo facciano i Marines.

8 – CP0 e Sword

CP0 e Sword sono entrambe organizzazioni segrete. Il CP0 è l’organizzazione di intelligence più forte tra i Cipher Pol. Alcuni membri sono ex agenti del CP9, ad esempio Lucci, Kaku e Spandam. Altri indossano maschere tribali e non sono state ancora rivelate le loro identità. Gli agenti mascherati si trovano attualmente ad Onigashima, mentre altri si stanno dirigendo a Wano con delle navi governative, il loro obiettivo è quello di catturare Nico Robin e annettere Wano sotto il controllo del Governo Mondiale.

La Sword è una forza speciale segreta della Marina, apparentemente guidata da X Drake. Oltre a lui l’unico membro finora conosciuto è Koby. La loro missione è ancora sconosciuta.

7 – Dragon

Monkey D. Dragon è il comandante dell’Armata Rivoluzionaria, che cerca di rovesciare il Governo Mondiale e per questo motivo è il criminale più ricercato al Mondo. È il padre di Rufy e il figlio di Garp. Lo abbiamo conosciuto la prima volta a Rogue Town, quando ha permesso a Rufy e alla sua ciurma di scappare. Non conosciamo la taglia che pende sulla sua testa e neanche i motivi che lo spingono a voler rovesciare il Governo Mondiale.

6 – Rocks D. Xebec

Rocks D. Xebec è stato il capitano dei Pirati Rocks. Nella sua ciurma erano presenti pirati molto importanti: Edward Newgate, Charlotte Linlin e Kaido. Il suo sogno era conquistare il Mondo. Le azioni della ciurma minacciarono i Nobili Mondiali, così Monkey D. Garp e Gol D. Roger, si allearono per fermarla. Ne seguì un’enorme battaglia a God Valley, che portò allo scioglimento dell’equipaggio di Rocks e alla morte del capitano. Non sappiamo la taglia che aveva.

5 – Joy Boy

Joy Boy era un uomo che visse durante i Cento Anni di Vuoto ed era il possessore del leggendario tesoro noto come One Piece. Gli abitanti dell’isola degli uomini-pesce costruirono l’arca Noah per migrare verso la superficie, mentre Joy Boy promise loro di usare il potere di Poseidon per portare la nave alla luce del sole. Joy Boy però non riuscì a mantenere la parola data e lasciò un Poignee Griffe con le sue scuse. Kaido rifletteva se Rufy potesse o meno “diventare” Joy Boy. Oden si aspettava la ricomparsa di Joy Boy e voleva aprire Wano prima che arrivasse quel giorno. Non è chiaro se Joy Boy è un titolo che può essere ereditato da altri.

4 – Nika

Nika era un guerriero leggendario, che un tempo era venerato come il Dio del Sole dagli schiavi dei tempi antichi. È stato menzionato per la prima volta da Who’s Who, che ha sentito parlare della leggenda da una guardia carceraria durante la sua prigionia.

3 – Im

Im è un individuo a cui anche i 5 Astri di Saggezza si inchinano, e l’attuale detentore del Trono Vuoto. Tuttavia, la sua esistenza è tenuta segreta al resto del Mondo. Im è andato in una camera nel Castello di Pangea e si è avvicinato a un grande Cappello di Paglia. Gli Astri di Saggezza hanno chiesto che Im rivelasse il nome della “luce” che doveva essere dimenticata dalla storia.

2 – Ryokugyu

Non si sa molto del passato di Ryokugyu e nemmeno il suo vero nome, ma negli ultimi tre anni afferma di essersi completamente astenuto dal mangiare. Ryokugyu fu nominato Ammiraglio insieme a Fujitora, per compensare i due posti vacanti lasciati dalle dimissioni di Kuzan e dalla promozione di Sakazuki. Combatte insieme a Fujitora contro Sabo, Morley, Lindbergh e Karasu, che cercano di riprendersi il loro compagno Orso Bartholomew.

1 – Vegapunk

Vegapunk è il principale scienziato della Marina. Faceva parte dei MADS, prima che il gruppo venisse sciolto. Ha svolto numerose ricerche riguardo i Frutti del Diavolo e l’Agalmatolite. Ha ottenuto vari risultati scientifici, come la progettazione dei Pacifista e la replicazione del Frutto del Diavolo di Kaido, progettando il primo Frutto del Diavolo Artificiale, ma è stato considerato un fallimento. Recentemente ha creato un‘invenzione in grado di sostituire la Flotta dei Sette, ma non è stata ancora mostrata.

Il manga

Eiichiro Oda ha iniziato la serializzazione di One Piece il 22 Luglio 1997; il volume 99 è stato pubblicato il 4 Giugno 2021 in Giappone, mentre il volume 100 è disponibile dal 3 Settembre.

Le copertine dei volumi 99, 100 e 101 comporranno una illustrazione unica.

Il 3 Settembre, inoltre, ha debuttato la nuova edizione Jump Remix.

Recentemente è stato annunciato un nuovo Film di One Piece

In Italia esce per Edizioni Star Comics, che ha pubblicato la celebration edition del volume 98 e del volume 99:

La storia segue le avventure di Monkey D. Rufy, un ragazzo il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver inavvertitamente ingerito il frutto del diavolo Gom Gom. Raccogliendo man mano attorno a sé una ciurma di pirati variegata e affiatata, composta dai più grandi specialisti in ogni settore – dalla navigazione all’arte della spada, dalla scienza medica alla balistica –, Rufy esplora la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro ONE PIECE, inseguendo contemporaneamente il sogno di succedere al leggendario Gol D. Roger come nuovo Re dei pirati.

