Le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 28 ottobre: le novità

Tutte le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 28 ottobre, direttamente dal sito Panini; tutte le novità della casa editrice.

Le uscite Marvel, Panini e Disney del 28 ottobre 2021

Le uscite Panini Marvel

Occhio di Falco: Si Mira a Ovest

Marvel Young Adult

Autori: Kelly Thompson, Leonardo Romero, Stefano Raffaele, Stefano Caselli, AA.VV.

Data di uscita: 28 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 224

Formato: 15X23

Contiene: Hawkeye (2016) #13/16, Generations: Hawkeye & Hawkeye #1, West Coast Avengers (2018) #1/4

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828706786

9,90 €

Non ti chiami Occhio di Falco se come minimo non hai qualcuno che cerca di ucciderti e un certo contorno di problemi familiari!

Quando Kate Bishop si trova coinvolta in una specie di battle royale insieme a Clint

Barton, la situazione sembra sfuggirle un tantino di mano!

E vogliamo parlare del fatto che debba formare una squadra di super eroi sulla Costa Ovest…

…e che il candidato più papabile è l’Uomo Toast?!

Spider-Man: L’Ombra del Ragno

Marvel Collection

Autori: Chip Zdarsky, Pasqual Ferry

Data di uscita: 28 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 128

Formato: 17X26

Contiene: Spider-Man: Spider’s Shadow (2021) #1/5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828705895

17,00 €

Un nuovo What If…? ragnesco ad opera dello scrittore di Spider-Man: La storia della mia vita!

Anni fa, su Battleworld, Spider-Man rimpiazzò il proprio costume distrutto con un simbionte nero!

Cosa sarebbe successo se, invece di Eddie Brock, lo stesso Peter Parker fosse diventato Venom?

Una storia completa e inedita in Italia per i disegni dell’artista di Thor e X-Men!

Runaways 6

Vieni Via con Me

Marvel Collection

Autori: Kris Anka, Andrés Genolet, Rainbow Rowell, Adrian Alphona

Data di uscita: 28 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 168

Formato: 17X26

Contiene: Runaways (2017) #32/38

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828706618

20,00 € P

Incredibili ritorni, cuori infranti e segreti svelati!

Wolverine e gli X-Men vogliono reclutare Molly e portarla su Krakoa, costi quel che costi!

Un inatteso rientro in scena sconvolgerà le vite (e i sentimenti) dei Runaways!

Celebriamo il 100° numero della serie cult con una storia speciale e il ritorno alle matite dei grandiosi Kris Anka e Adrian Alphona!

Strange Academy 2

Gita Scolastica

Marvel Collection

Autori: Humberto Ramos, Skottie Young

Data di uscita: 28 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 144

Formato: 17X26

Contiene: Strange Academy (2020) #7/12

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828705888

17,00 €

Continuano le avventure dei giovani studenti della scuola di magia diretta dal Dr. Strange.

Ma cosa aspetta i giovani eroi nella seconda parte dell’anno scolastico? Una tragedia, un segreto sconvolgente e una giornata passata insieme a insegnanti e genitori!

Ma, soprattutto, la loro prima gita di istruzione… o, meglio, di distruzione!

Incantesimi, colpi di scena, mondi incredibili e drammi adolescenziali in quella che è la serie Marvel più acclamata degli ultimi tempi, perfetta per lettori di tutte le età.

New Mutants 17

Autori: Alex Lins, Vita Ayala

Data di uscita: 28 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene: New Mutants (2019) #20, Marvel’s Voices: Pride (2021) #1

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828706809

3,00 €

Terminato il Gala Infernale, per i Nuovi Mutanti è tempo di nuovi confronti… e nuovi lutti!

“Lei” è morta, ma chi si accorgerà della sua scomparsa?

Il Re delle Ombre continua a tessere la sua tela, e il comportamento di Gabby è sempre più strano…

Inoltre, un’avventura in solitaria per Karma!

Marvel Integrale: Spider-Man di J.M. DeMatteis 10

Autori: J.M. DeMatteis, Sal Buscema

Data di uscita: 28 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 96

Formato: 16X21

Contiene: Spectacular Spider-Man (1976) #184/187

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

4,90 €

Continua la rivisitazione dell’indimenticabile ciclo di Spectacular Spider-Man del 1992!

Dopo le conseguenze de Il bambino dentro, è ora di fare quattro risate in compagnia di Frog-Man e Walrus!

Comincia qui Preparativi funebri, con il ritorno dell’Avvoltoio!

E stavolta l’intera famiglia Parker è in pericolo a causa del super criminale…

Guardiani della Galassia 14

Guardiani della Galassia 100

Autori: Juan Frigeri, Al Ewing

Data di uscita: 28 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Guardians of the Galaxy (2020) #14/15

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828706502

5,00 €

Il mensile dei Guardiani della Galassia tocca quota cento uscite con uno speciale numero da 48 pagine!

Il team si è espanso per proteggere il cosmo giusto in tempo per affrontare Ego il Pianeta Vivente!

Non mancano però i dissidi interni, causati dall’ultimo arrivato nel gruppo!

Inoltre, il prologo a L’ultima Annihilation, l’atteso crossover con S.W.O.R.D.!

X-Men 1

Gli Incredibili X-Men 382

Autori: Pepe Larraz, Gerry Duggan

Data di uscita: 28 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 40

Formato: 17X26

Contiene: X-Men (2021) #1

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

1,00 €

La testata regina fra le serie mutanti riparte da uno con un nuovo team creativo e, soprattutto, nuove trame ideate da Gerry Duggan (Marauders)!

Una nuova formazione e una nuova fantastica base per l’X-team!

E almeno due nuovi e oltremodo pericolosi avversari entrano in scena!

I nuovi X-Men sono pronti a difendere il mondo, non soltanto Krakoa!

Avengers 6

Starbrand Rinato

Marvel Collection

Autori: Andrea Sorrentino, Jason Aaron, Dale Keown, Ed McGuinness, AA.VV.

Data di uscita: 28 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 112

Formato: 17X26

Contiene: Avengers (2018) #26/30

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828706564

16,00 €

Gli Avengers nello spazio!

In una prigione grande come una galassia, c’è un nuovo, misterioso Starbrand, e tra le stelle sta per scoppiare il caos.

Per fortuna gli Eroi più potenti della Terra hanno portato la loro arma segreta: la Vedova Nera!

I Vendicatori scuotono il cosmo tra scontri spaziali, i Tre Araldi e Thor… posseduto dalla Covata!

Conan il Barbaro 13

Autori: Jim Zub, Cory Smith

Data di uscita: 28 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Conan the Barbarian (2019) #23/24

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

5,00 €

Ultima parte di La terra del loto, con Conan nell’oriente dell’Era Hyboriana: il Khitai!

Accusato ingiustamente di aver commesso un delitto, il Barbaro si ritrova contro l’intera Guardia Imperiale!

Dopodiché, il Cimmero si ritroverà ad affrontare la furia degli elementi e… la tempesta perfetta!

Per fortuna può contare su una ciurma affidabile per la sua nave… o almeno così sembra!

Captain Marvel 24

Autori: Kelly Thompson, Jacopo Camagni, Jamie McKelvie

Data di uscita: 28 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 56

Formato: 17X26

Contiene: Captain Marvel (2019) #29/30

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

6,00 €

Ossessionata dal futuro distopico a cui è sopravvissuta a stento, Carol Danvers è in preda alla disperazione.

Lo dimostrano sia l’identità di chi ha scelto per aiutarla sia i segreti che ha deciso di non rivelare.

Continuano i tentativi di Capitan Marvel di imparare a padroneggiare le arti mistiche, ma il tempo stringe, e Ove potrebbe tornare in scena da un momento all’altro!

In appendice: un racconto breve con protagoniste Carol e Ms. Marvel scritto e disegnato dalla superstar Jamie McKelvie.

Savage Avengers 23

Autori: Patrick Zircher, Gerry Duggan

Data di uscita: 28 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Savage Avengers (2019) #22

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

Johnny Blaze non è il primo Ghost Rider che Conan abbia mai incontrato…

…quello dell’Era Hyboriana, però, cavalcava un ragno gigante!

Il passato e il presente del Barbaro Cimmero si scontrano per mano di un inquietante nemico.

E il finale di questo numero vi lascerà semplicemente a bocca aperta!

Amazing Spider-Man 72

Spider-Man 781

Data di uscita: 28 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #71, Sinister War (2021) #2

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

Il prodotto è consegnabile nei seguenti paesi: Italia, San Marino

Spedito da: Magazzino fumetti, libri e riviste

5,00 €

Due tra le super bande più micidiali si danno guerra nel secondo capitolo di Sinister War!

Avete capito bene: il più classico problema di Spider- Man è stato moltiplicato per due!

Il Dottor Octopus e l’Avvoltoio rischiano di mettere in ginocchio New York come mai prima d’ora!

Ma qual è il ruolo di Kindred in tutto questo?

Noi Siamo Gli Eterni

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 28 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 320

Formato: 18.3X27.7

Contiene: The Eternals (1976) #1, Thor (1966) Annual #7, The Eternals: Secrets from the Marvel Universe, Avengers (1963) #246/248, The Eternals (1985) #1, Avengers (1963) #361, The Eternals (2006) #1, The Eternals (2008) #1/2, Thor: The Deviants Saga (2012) #2

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788891281777

25,00 €

Una raccolta ragionata e commentata delle storie più importanti degli Eterni, per conoscere tutti i segreti e gli avvenimenti più importanti di questi antichi immortali.

Il modo migliore per prepararsi all’uscita dell’imminente film dei Marvel Studios!

320 pagine per dodici, incredibili storie a fumetti!

Avengers di Jonathan Hickman Vol.2: Il Tempo Finisce

Marvel Omnibus

Autori: Leinil Francis Yu, Jonathan Hickman, Valerio Schiti, Salvador Larroca, AA.VV.

Data di uscita: 28 ott 2021

Tipo prodotto: Libri

Pagine: 1088

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Avengers (2012) #24/44, New Avengers (2013) #13/33

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828702948

89,00 €

L’epica conclusione della saga con cui Jonathan Hickman ha cambiato il volto dell’Universo Marvel!

L’A.I.M. mette in atto un piano diabolico, mentre la resa dei conti tra Avengers e Illuminati è ormai imminente.

Ma tutto può cambiare quando la Gemma del Tempo scaglia Capitan America nel futuro.

Intanto il Multiverso sta per andare in frantumi, e nessuno sembra in grado di impedirlo…

Marvel Masterworks: Namor, Il Sub-Mariner Vol. 4

Autori: Roy Thomas, John Buscema, Marie Severin

Data di uscita: 28 ott 2021

Tipo prodotto: Libri

Pagine: 264

Formato: 17X26

Contiene: Sub-Mariner (1968) #14/25

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828702924

25,00 €

Imperius rex! Direttamente dagli anni 60, una dozzina di spettacolari avventure del primo anti-eroe Marvel.

Il principe di Atlantide contro la Torcia Umana originale… ma sarà davvero lui?

E ancora: Dragon Man, il Dr. Destino, Triton degli Inumani, il Dr. Strange e l’esordio del futuro Avenger Stingray.

Ma non si può minacciare un monarca senza che il suo esercito reagisca. Il che significa una sola cosa: invasione!

Iron Man 12

Marvel Masterworks

Autori: Keith Pollard, Bill Mantlo, Gerry Conway, George Tuska, AA.VV.

Data di uscita: 28 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 344

Formato: 17X26

Contiene: Iron Man (1968) #95/112

Rilegatura: Brossurato + sovracover

Interni: Colori

ISBN: 9788828702061

28,00 €

È tempo di cambiamenti per Iron Man!

Tony Stark potenzia la propria armatura, giusto in tempo per scontrarsi con il Guardiano, Sole Ardente e… il mostro di Frankenstein?!

E se non vi basta, che ne dite di Madame Masque, di Vanguard, del Mandarino e dell’indimenticato Fante di Cuori?

Ma non c’è corazza che possa salvare Tony Stark dall’accusa più infamante: quella di corruzione!

Sub-Mariner di Bill Everett 1

Gli Anni Prima della Guerra

Autori: Carl Burgos, Stan Lee, Bill Everett, AA.VV.

Data di uscita: 28 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 432

Formato: 17X26

Contiene: Marvel Mystery Comics (1939) #1/22, The Human Torch (1940) #2/4, Sub-Mariner Comics (1941) #1, All-Winners Comics (1941) #1

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828702047

38,00 €

Il primo di due volumi storici dedicati ai racconti anteguerra di Namor!

Racconti in gran parte inediti in Italia che risalgono alla Golden Age dei comics!

Il primo crossover del fumetto americano: SubMariner contro la Torcia Umana originale!

Tornano i capolavori della Timely Comics, la casa editrice che sarebbe divenuta la Marvel!

Marvel Omnibus: Hulk di Jeph Loeb & Ed Mc Guinnes

Autori: Whilce Portacio, Arthur Adams, Ed McGuinness, Jeph Loeb, AA.VV.

Data di uscita: 28 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 912

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Hulk (2008) #1/24, KingSize Hulk (2008) #1, Wolverine (2003) #50, Incredible Hulk (1968) #600, Fall of the Hulks: Gamma (2010) #1, Hulk-Sized Mini-Hulks (2011) #1

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

ISBN: 9788828701989

85,00 €

È perfido, spietato, devastante, ironico, irriverente! L’ultima frontiera in fatto di supermascalzoni! Un potentissimo arsenale di furia e distruzione!

Hulk Rosso è la versione sfrontata e intelligente di Hulk Verde!

Uno dei personaggi più insoliti e bizzarri mai apparsi in un fumetto!

Ma chi si cela dietro questo mostro spudorato e tracotante?

Le uscite Panini Comics del 28 ottobre 2021

Quarantine Prophets

Autori: Fabio Guaglione, Giovanni Timpano

Data di uscita: 28 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 112

Formato: 17X26

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828704454

16,00 €

Dalla geniale mente di Fabio Guaglione, acclamato regista italiano sbarcato a Hollywood con i film di successo Mine e Ride, il volume che apre una nuova era della narrazione. Cosa accadrebbe se, in un futuro non troppo lontano, persone che sviluppano abilità “particolari” venissero portate, più o meno volontariamente, in una struttura di massima sicurezza? Una tutela nei loro confronti o un carcere in cui rinchiuderli? E a che scopo? Il talento ai disegni di Giovanni Timpano ci accompagna in un viaggio di sola andata verso i meandri più oscuri del futuro. Un’inquietante graphic novel che si interseca con un romanzo di Harper Collins, in una partnership intermediale prima d’ora mai vista in Italia.

Star Wars Romanzi – L’Alta Repubblica: Si Alza la Tempesta

Autori: Cavan Scott

Data di uscita: 28 ott 2021

Tipo prodotto: Romanzo

Pagine: 464

Formato: 16.5X24

Contiene: Star Wars: The High Republic – The Rising Storm

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Bianco e Nero

ISBN: 9788828704423

24,00 €

Il sacrificio dei Jedi ha salvato la galassia dal Grande Disastro Iperspaziale. Ora sulla stazione Faro Starlight si sta organizzando la Fiera della Repubblica, la vetrina perfetta per le potenzialità di una Repubblica che continua a crescere e ampliarsi. Ma il leader dei Nihil, Marchion Ro, è pronto ad abbattere la sua tempesta contro questo spirito di unità, e solo i Jedi potranno opporsi alla sua vendetta. Dopo La luce dei Jedi, il secondo tassello della saga di Star Wars best seller in tutto il mondo!

Asterix e il Grifone

Autori: Jean-Yves Ferri, Didier Conrad

Data di uscita: 28 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 21.8X28.7

Contiene: Astérix et le Griffon

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828704447

9,90 €

Il nuovo, attesissimo volume inedito di Asterix sta arrivando! Accompagnati da Panoramix, il più celebre druido di tutta la Gallia, Asterix e Obelix si preparano a partire per un lungo viaggio alla ricerca di una creatura misteriosa e terrificante. Ma cosa sarà? La risposta in arrivo il 28 ottobre in libreria, a firma della premiata coppia composta da Jean-Yves Ferri e Didier Conrad, già autori di Asterix e i Pitti, Asterix e il papiro di Cesare, Asterix e la corsa d’Italia e Asterix e la figlia di Vercingetorige.

Asterix alle Olimpiadi

Asterix Collection 15

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

Data di uscita: 28 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 21.8X28.7

Contiene: Astérix aux jeux Olympiques

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

6,90 €

Un caso di doping alle Olimpiadi del Peloponneso? Sembrerebbe di sì, Asterix e Obelix si presentano ai giochi olimpici forti della loro pozione magica. Peccato però che il regolamento vieti espressamente qualunque sostanza che esalti le prestazioni fisiche! Riusciranno stavolta i nostri Galli a cavarsela? Uno dei più spassosi episodi della saga di Goscinny e Uderzo, trasposto anche in una divertente commedia cinematografica.

Klaus Xmas Box

Autori: Dan Mora, Grant Morrison

Data di uscita: 28 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Klaus voll. 1/2 + calendario celebrativo a tema Klaus

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

49,00 €

In occasione del ritorno del Babbo Natale sciamanico inventato da Grant Morrison e Dan Mora, arriva un cofanetto speciale! In una confezione nuova di zecca, la storia che ha lanciato il personaggio con una nuova copertina, il secondo volume inedito con il prosieguo delle sue avventure e uno splendido calendario delle feste a tema Klaus!

Le uscite Panini Disney dal 28 ottobre al 3 novembre 2021

Wizards of Mickey – Fuga dall’Isola degli Esiliati

Topolino Fuoriserie 6

Autori: Lorenzo Pastrovicchio, Luca Barbieri

Data di uscita: 28 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 20.5X28

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

9,90 €

La resa dei conti si avvicina: Paperino, Fafnir e tutti i maghi amici sono pronti a liberare Topolino dall’Isola degli Esiliati. Affronteranno ogni ostacolo e combatteranno per dimostrare la sua innocenza ai Sommi Legulei, ma ombre e misteri minacciano la loro missione. Quali segreti nasconde Mortymerius? Che cosa raccontano gli ultimi frammenti del passato di Garma e Antarion? E, soprattutto, chi si rivelerà infine il Portatore di Distruzione? Una nuova storia inedita degli Wizards of Mickey.

PK – Obsidian

Topolino Fuoriserie 5

Autori: Lorenzo Pastrovicchio, Roberto Gagnor

Data di uscita: 28 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 20.5X28

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

9,90 €

PK deve riaggiustare la linea temporale e tornare al presente… ma l’ultimo Galaxy-Gate è custodito in un pianeta irto di trappole e pericoli. Il nostro eroe e i suoi PK-Corps dovranno affrontare non solo Tuiroon e un’intera armata di Decimators, ma soprattutto le insidie di un pianeta oscuro come la paura e il dubbio. Inizia la battaglia finale per salvare il tempo. E per PK comincia la lotta contro la sua parte più oscura.

Topo-Noir – Tito Faraci 2

Disney Special Events 27

Autori: Tito Faraci, AA.VV.

Data di uscita: 28 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 14.5X19.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

6,00 €

Arriva il secondo volume del “trittico” dedicato allo specialista disneyano del noir: tra le sue storie, sempre intriganti ma anche molto divertenti, in questa raccolta troviamo la spassosa avventura “cinofila” Topolino e l’incredibile Vladimir, disegnata dal grande Massimo De Vita, e L’ispettore Manetta in: Due piedipiatti in fuga, firmata da Giorgio Cavazzano; in entrambi, il duo composto dagli ispettori Manetta e Rock Sassi torna protagonista, con esiti imprevedibili. Prefazione dell’autore.

Metal Edition – Sio

Disney Grandi Autori 93

Autori: Sio, AA.VV.

Data di uscita: 28 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 288

Formato: 14.5X19.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

7,90 €

Tra i più amati giovani fumettisti italiani, dotato di un umorismo surreale e irresistibile anche quando viene tradotto nel linguaggio disneyano, SIO ha al suo attivo una serie di divertentissime storie scritte per Topolino, raccolte in questo volume e disegnate in prima persona o interpretate da grandi disegnatori. Tra queste, sono imperdibili la lunga e spassosa avventura Zio Paperone e la monetona nella terra dei Talpuri, di cui SIO è autore a tutto tondo, e Topolino e la spada di ghiacciolo, disegnata dalla sempre molto apprezzata Silvia Ziche.

Io Zio Paperone

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 28 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 304

Formato: 18.3X24.5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

25,00 €

Le più belle storie dedicate a Zio Paperone, scritte e disegnate dai più grandi artisti Disney, qui raccolte in un volume speciale, che celebra il mitico e amatissimo personaggio ideato da Carl Barks. Con Zio Paperone e il caprone aurifero di Re Mida, in cui Re Mida compare in sogno a Paperone e gli confida l’esistenza di un caprone davvero unico, e con la divertente Zio Paperone e la meravigliosa vecchia ciabatta, disegnata da Silvia Ziche e scritta da Carlo Gentina, in cui Amelia produrrà un incantesimo per trasformare totalmente Paperone… Tante storie, tra divertimento ed emozione, per un volume da collezione. Con l’inedita presentazione autobiografica disegnata da Enrico Faccini.

Paperinik e la Macchina del Fangus

Disney Deluxe 31

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 28 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 112

Formato: 20.5X31.5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

15,90 €

Dal mondo di PK, questo volume Deluxe raccoglie la mini-saga Paperinik e la macchina del Fangus, pubblicata per la prima volta sul magazine Paperinik Appgrade a supporto del rilancio di PK nel 2014. Le divertenti storie ruotano intorno ad Angus, uno dei personaggi appartenenti all’universo di PK, questa volta inserito in un contesto inusuale, quello di Paperinik, dove il giornalista arrivista e manipolatore è impegnato a fare scuola di disinformazione. In chiusura al volume, un ricco contributo autoriale di Alessandro Sisti.

Almanacco Topolino 4

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 28 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 128

Formato: 17.8X24

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

4,90 €

L’ormai consueto mix di storie nuove di zecca e di recuperi dal classico Almanacco Topolino mobilita come di consueto l’intero cast dei personaggi Disney. Dopo essere tornato dal Klondike e chiuso la sua carriera di cercatore d’oro, il giovane Paperone inizia a scrivere (grazie al cartoonist Kari Korhonen) i suoi “Diari di Paperopoli”. Fra gli altri personaggi, torna l’infido usuraio Squick Eli, creato da Floyd Gottfredson nelle strisce di Mickey Mouse, ora impegnato a fare il cascamorto con Minni (con i disegni di Fabrizio Petrossi), mentre conosciamo (grazie alla matita di Arild Midthun) i tre nipotini di Jimmy Jones, vicino di casa di Paperino. Oltre alla nuova storia in inglese, segnaliamo uno straordinario inedito d’epoca di Dick Kinney e Al Hubbard con l’agente segreto 01 Paperbond. Per i classici dello storico Almanacco, ecco Zio Paperone e la fuga del bilione, di Jerry Siegel e Giorgio Cavazzano, e Zio Paperone e l’incentivo dell’eredità.

Il Manuale delle Giovani Marmotte 19

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 29 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 144

Formato: 14.5X19.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

4,90

Gli ultimi due episodi della saga scritta da Alessandro Sisti e mai ripubblicata dagli anni ‘90: si conclude la Minaccia dall’infinito, con i disegni di Marco Forcelloni. Inoltre, due superclassici: la barksiana Le Giovani Marmotte e una balena da salvare per i disegni di Daan Jippes e una chicca del 1978, Paperino armatore delle GM, disegnata da Tony Strobl. Infine, una lunga storia inedita dedicata al Manuale delle Giovani Marmotte originale e tanti articoli e servizi dedicati alla natura.

Paperino 497

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 30 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 14X19.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

3,50 €

Il volume mensile tutto dedicato al papero più simpatico di Paperopoli arriva nelle edicole e in fumetteria con la storia inedita Paperino e l’inverno tropicaleggiante, in cui l’inverno sta imbiancando la città con una nevicata record e Paperino vorrebbe solo chiudersi in casa, ma alla sua porta si presenta Paperone con un’offerta irresistibile. Nel volume c’è anche una nuova storia della P.I.A., la Paperon Intelligence Agency: Paperino e il camaleonte delle nevi.

Topolino 3441

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 03 nov 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 13.9X18.6

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

3,00 €

Topolino in Team – Misteri

Disney Team 93

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 03 nov 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 288

Formato: 13.7X19.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

5,90 €