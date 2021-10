Le uscite J-POP Manga ed Edizioni BD del 27 Ottobre 2021 vedono il debutto di Non tormentarmi, Nagatoro!, con i primi due volumi della serie che ha ispirato l’anime su Crunchyroll.

Arrivano anche Cronache delle guerre demoniache di Go Nagai e il graphic novel Cyclopedia Exotica di Aminder Dhaliwal.

A seguire tutte le uscite J-POP Manga ed Edizioni BD del 27 Ottobre 2021; qui gli ultimi annunci.

Le uscite J-POP Manga ed Edizioni BD del 27 Ottobre 2021

Non tormentarmi, Nagatoro! 1 e 2

Di nanashi

€ 6,00 cad.

Naoto Hachioji è un liceale otaku, appassionato di arte e completamente restio a instaurare rapporti con i suoi coetanei. Vive una monotona e tranquilla quotidianità, fino a quando l’incontro in biblioteca con la compagna più giovane Hayase Nagatoro non sconvolge totalmente la sua vita. Nagatoro è esattamente l’opposto di lui: brava nello sport, socievole, circondata dagli amici ed energica, ma soprattutto… piuttosto sadica! Comincia così il rapporto di questa improbabile coppia, con Nagatoro che si dedicherà a tormentare senza sosta il suo “senpai”, all’inizio in maniera crudele e ammiccante, ma celando con sempre meno successo un genuino interesse nei confronti del ragazzo, che grazie a questo “allenamento” spietato si ritroverà inconsciamente a uscire sempre più dal suo guscio…

Cronache delle Guerre Demoniache

di Go Nagai

€ 9,90

Pochi anni dopo la conclusione di Devilman, il conflitto tra umani e demoni torna protagonista di un’opera del maestro Nagai, in questa affascinante antologia dei racconti. Tra retroscena e curiosità su demoni e leggende della mitologia nipponica, sei indimenticabili gemme perdute dalla fantasia di uno dei più grandi mangaka di sempre.

Tokyo Revengers 8

Di Ken Wakui

€ 6,50

Mission: Yozakura Family 2

Di Hitsuji Gondaira

€ 5.90

Komi can’t communicate 11

Di Tomohito Oda

€ 5,90

L’eroe è morto 20

Di Subaruichi

€ 6,00

Horimiya 16 – Special Edition

di Hero e Daisuke Hagiwara

€ 9.90

Edizioni BD

Cyclopedia Exotica

di Aminder Dhaliwal

€ 20,00

Le sale d’attesa degli studi medici, gli spot pubblicitari, i parchi per cani e gli screenshot delle app di appuntamenti catturano le esperienze e le vite interiori della comunità dei ciclopi; una popolazione in gran parte immigrata, che mostra differenze fisiche rispetto alla maggioranza. Che siano artisti, genitori o studenti di yoga, i ciclopi hanno la vita dura: affrontano quotidianamente microaggressioni e aperta xenofobia. Tuttavia, sono decisi a trovare l’amore, coltivare la comunità e navigare nella vita insieme alla maggioranza con due occhi con pazienza e occasionali attacchi di rabbia.