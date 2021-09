Le novità J-POP Manga – Edizioni BD annunciate su Direct 86 includono nuovi titoli come Bunny Girl Senpai & Petit Devil Kohai, l’artbook di The Promised Neverland o Frieren – Dopo la fine del viaggio.

A seguire le novità J-POP Manga – Edizioni BD annunciate su Direct 86, qui gli annunci più recenti.

Le novità J-POP Manga – Edizioni BD annunciate su Direct 86

FRIEREN – DOPO LA FINE DEL VIAGGIO 1 e 2

DI KANEHITO YAMADA, TSUKASA ABe

5 VOLUMI – SERIE IN CORSO

FORMATO – 12,4×18 – BROSS. CON SOVRACC.

PAGINE – 192, B/N + COLORE

PREZZO – 6,50 €

BIMESTRALE

The Promised Neverland Artbook

di P. Demizu e K. Shirai

VOLUME UNICO

FORMATO – 17×24 – BROSS. CON SOVRACC.

PAGINE – 216, COLORE

PREZZO – 20,00 €

BUNNY GIRL SENPAI VOL. 1-2 + PETIT DEVIL KOHAI vol. 1-2 BOX

DI HAJIME KAMOSHIDA,

TSUGUMI NANAMIYA,

TSUKUMO ASAKUSA

2 + 2 VOLUMI – SERIE COMPLETA

FORMATO – 12×16,9 – BROSS. CON SOVRACC.

PAGINE – 200 CAD., B/N

PREZZO – 26,00 €

Non tormentarmi, Nagatoro! 1 e 2

Di Nanashi

11 VOLUMI – SERIE IN CORSO

FORMATO – 12×16,9 – BROSS. CON SOVRACC.

PAGINE – 160 cad., B/N

PREZZO – 6,00 €

BIMESTRALE

BJ ALEX BOX 1 (VOL. 1-2)

DI MINWHA

4 VOLUMI – SERIE COMPLETA

FORMATO – 15X21 – BROSS. CON SOVRACC.

PAGINE – 192 cad., COLORE

PREZZO – 19,80 €

THE CUL-DESAC IN THE OLD CITY CENTRE

VOLUME UNICO

FORMATO – 12×16,9 – BROSS. CON SOVRACC.

PAGINE – 184, B/N

PREZZO – 6,90 €

Yondaime

di Scarlet Beriko

VOLUME UNICO

FORMATO – 12X16,9 – BROSS. CON SOVRACC.

PAGINE – 218, B/N

PREZZO – 6,90 €

CARO FRATELLO

DI RIYOKO IKEDA

VOLUME UNICO

FORMATO – 15X21 – BROSS. CON SOVRACC.

PAGINE – 470, B/N + COL.

PREZZO – 14,00 €

SHOWA 1

Di Shigeru Mizuki

4 VOLUMI – SERIE COMPLETA

FORMATO – 15×21 – BROSS. CON SOVRACC.

PAGINE – 440, B/N

PREZZO – 19,00 €

BIG X 1

di Osamu Tezuka

2 VOLUMI – SERIE COMPLETA

FORMATO – 15×21 – BROSS. CON SOVRACC.

PAGINE – 440, B/N

PREZZO – 15,00 €

Dust 8

di Osamu Tezuka

VOLUME UNICO

FORMATO – 15×21 – BROSS. CON

SOVRACC.

PAGINE – 350, B/N

PREZZO – 14,00 €

CANNIBALE

DI YU AKU, KAZUO KAMIMURA

VOLUME UNICO

FORMATO – 15X21 – BROSS. CON SOVRACC.

PAGINE – 350, B/N

PREZZO – 14,00 €

SEX & FURY

DI BONTEN TARO

VOLUME UNICO

FORMATO – 15×21 – BROSS. CON SOVRACC.

PAGINE – 250, B/N + COLORE

PREZZO – 14,00 €

RUGGITO E ALTRE STORIE

DI JUNJI ITO

VOLUME UNICO

FORMATO – 15×21 – BROSS. CON SOVRACC.

PAGINE – 350, B/N

PREZZO – 16,00 €

Number 5 Box Vol. 1-2

DI TAIYO MATSUMOTO

2 VOLUMI – SERIE COMPLETA

FORMATO – 15X21 – BROSS. CON SOVRACC.

PAGINE – 576 cad., COLORE

PREZZO – 36,00 €

LE MONTAGNE DELLA FOLLIA OMNIBUS

DI H.P. LOVECRAFT, GOU TANABE

VOLUME UNICO

FORMATO – 17X24 – CART.

PAGINE – 700, B/N + COLORE

PREZZO – 30,00 €

GEKIMAN! BOX VOL. 1-3

DI GO NAGAI

3 VOLUMI – SERIE COMPLETA

FORMATO – 12×16,9 – BROSS. CON SOVRACC.

PAGINE – 368 CAD., B/N

PREZZO – 35,70 €

CRONACHE DELLE GUERRE DEMONIACHE

di Go Nagai

VOLUME UNICO

FORMATO – 12×16,9 – BROSS. CON SOVRACC.

PAGINE – 207 B/N

PREZZO – € 9,90 €

Attenzione! Questo volume è stato in precedenza annunciato come Shutendoji – Il banchetto delle tenebre.

SUPER MARIO MANGAMANIA

DI YUKIO SAWADA

VOLUME UNICO

FORMATO – 12,4×18 – BROSS. CON SOVRACC.

PAGINE – 160, B/N

PREZZO – 6,90 €

Le novità J-POP da Direct 86 – Serie in corso

POKEMON LA GRANDE AVVENTURA BOX VOL. 20-23

34,00 €

Tokyo Revengers 8 e 9

6,50 €

Hanako kun 12 e 13

5,90 €

BEYOND THE CLOUDS 3

6,50 €

OVERLORD 15

4,40 €

Overlord il romanzo 8

14,00 €

SWORD ART ONLINE NOVEL 16

14,00 €

L’EROE È MORTO 20 di 20

6,00 €

SO I’M A SPIDER, SO WHAT? 9

6,50€

SHADOWS HOUSE 4

6,50 €

LAND OF THE LUSTROUS 10

7,50 €

MADE IN ABYSS 10

7,90 €

GAME OF FAMILIA 4

6,90 €

Zombie 100 5

5,90 €

SUPER HXEROS 9

6,50 €

Violence Action 3

6,50 €

MAGICAL GIRL SPEC-OPS ASUKA 12

6,50 €

NEUN 5

7,50 €

TSUGUMI PROJECT 3

6,50 €

86 EIGHTY SIX 3

6,50 €

Kemono Jihen 7

6,00 €

KINGDOM 49

6,90 €

INFINI-T FORCE 8

5,90 €

Hell’s paradise 13 di 13

5,90 €

KOMI CAN’T COMMUNICATE 11 e 12

5,90 €

HORIMIYA 16 di 16

5,90 €

HORIMIYA 16 di 16 SPECIAL EDITION

9,90 €

Blue Period 8

6,50 €

HYOUKA 13

5,90 €

RENT A GIRLFRIEND 5

5,90 €

MISSION: YOZAKURA FAMILY 2

5,90 €

I diari della speziale 4

6,50 €

LA REGINA D’EGITTO 9

6,50 €

KOWLOON GENERIC ROMANCE 2

6,50 €

KASANE 9

6,90 €

CASTE HEAVEN 7

6,90 €

JEALOUSY 2

6,90 €

OBSESSED WITH A NAKED MONSTER 2

6,90 €

Jujin Omegaverse: Remnant 4

6,90 €

LA FINESTRA DI ORFEO 5

12,00 €

Il terzo occhio 2

15,00 €

La fenice 12

12,00 €

BLACK JACK 4

12,00 €

Le novità Edizioni BD

LORE OLYMPUS 1

DI RACHEL SMYTHE

3 VOLUMI – SERIE IN CORSO

FORMATO – 17×24 – BROSS. CON SOVRACC.

PAGINE – 384, COL.

PREZZO – 25,00 €

CYCLOPEDIA EXOTICA

di AMINDER DHALIWAL

VOLUME UNICO

FORMATO – 17×24 – BROSS. CON SOVRACC.

PAGINE – 268, COL.

PREZZO – 18,00 €

BLACK ROCK

di Jacopo Vanni, Dario Sicchio

VOLUME UNICO

FORMATO – 17×24 – Cartonato

PAGINE – 256, colore

PREZZO – 25,00 €

GLI SQUALIFICATI – LUCCA PROJECT CONTEST 2021

DI DELIA PARISE

VOLUME UNICO

FORMATO – 16,7X24 – CARTONATO

PAGINE – 176, B/N

PREZZO – 15,00 €

SEVEN SECRETS 2

15,00 €

SOMETHING IS KILLING THE CHILDREN 4

15,00 €

DARK ARK 4

15,00 €

Acquista Frieren Dopo la fine del viaggio Vol. 1