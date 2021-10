Uncharted – il Trailer Ufficiale Italiano del film

Uncharted arriva sul grande schermo con un film live action interpretato da Tom Holland e Mark Wahlberg.

Dopo vari ritardi, il film uscirà nei cinema italiani a Febbraio 2022 grazie a Sony Pictures.

Di seguito possiamo guardare il primo trailer ufficiale:

DA FEBBRAIO 2022 SOLO AL CINEMA Basato su una delle serie di videogiochi più vendute e acclamate dalla critica, Uncharted presenta al pubblico il giovane e furbo Nathan Drake (Tom Holland) nella sua prima avventura alla ricerca del tesoro con l’arguto partner Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg). In un’epica avventura piena di azione che attraversa il mondo intero, i due protagonisti partono alla pericolosa ricerca del “più grande tesoro mai trovato”, inseguendo indizi che potrebbero condurli al fratello di Nathan, scomparso da tempo.

Avi Arad, Charles Roven e Alex Gartner sono i produttori del film, il cui sviluppo è iniziato nel 2008 per poi incontrare varie difficoltà lungo il cammino – tra cambi di registi, scrittori e interpreti.

Ruben Fleischer (Venom, Zombieland) dirige il film su sceneggiatura di Art Marcum e Matt Holloway (Iron Man, Punisher War Zone).

L’uscita nei cinema degli USA è fissata al 18 Febbraio 2022.

La serie di videogiochi originali è ideata da Amy Hennig, sviluppata da Naughty Dog e pubblicata da Sony Interactive Entertainment per le console PlayStation 3 e 4.

Si compone di quattro titoli principali e vari spin-off, usciti tra il 2007 e il 2017.

Ricordiamo che un altro titolo di Naughty Dog, The Last of Us, godrà di un adattamento live action ma come serie tv.