Brutta notizia per tutti i fan di Uncharted e dell’avventura in generale. Come riportato da Deadline, il film con Tom Holland è stato rinviato al 2022, precisamente all’11 febbraio 2022. Non è ovviamente la prima volta che il film viene rinviato, visto i tanti problemi causati dal coronavirus all’industria cinematografica.

Tom Holland, come facilmente intuibile, porterà sul grande schermo una versione più giovane del protagonista, rispetto a quanto siamo stati abituati a vedere nei titoli videoludici.

Uncharted: il film

Uncharted è una serie videoludica, composta da quattro videogiochi usciti tra il 2007 e il 2016, creata da Naughty Dog e spalmata tra PlayStation 3 e PlayStation 4.

Al film, insieme a Tom Holland e ark Wahlberg (che interpreterà Sully, il mentore di Nate) dovrebbero prendere parte anche Antonio Banderas, Sophia Ali (Grey’s Anatomy) e Tati Gabrielle (The 100) in ruoli ancora non rivelati.

Queste le precedenti parole di Tom Holland, prima dell’emergenza COVID-19, sul film:

Sarò sincero, uno dei miei titoli preferiti della saga è il quarto, e il film trarrà grande ispirazione da questo. È stato curioso come, parlando col presidente Sony Pictures Tom Rothman, avendogli detto di aver appena finito Uncharted 4, mi ha subito chiesto ‘perché non interpreti Nathan Drake?’. Ricordo di aver avuto una reazione tipo ‘farei qualsiasi cosa per interpretarlo, per favore, sarebbe fantastico’. Tra quattro settimane circa inizieremo a girare, Mark Wahlberg sarà fantastico come Sully, il reparto stunt ha già preparato tutto, sarà veramente entusiasmante. C’è sicuramente tanta ispirazione dai videogiochi, ma è una versione più giovane e meno conosciuta del personaggio. Il film è davvero fantastico, viaggeremo per il mondo e conosceremo fantastici posti, Mark Wahlberg e io trascorreremo insieme una fantastica estate.

Siete curiosi di vedere questo nuovo adattamento cinematografico di una saga videoludica? Fatecelo sapere nei commenti!

