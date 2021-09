The Last of Us – primo sguardo a Joel ed Ellie della serie HBO

La serie HBO The Last of Us, che adatta il videogame omonimo, si mostra nella prima immagine ufficiale.

Naughty Dog, infatti, ha pubblicato uno scatto che ritrae i protagonisti Joel ed Ellie di spalle; i dettagli nell’abbigliamento lasciano ben sperare sulla cura che lo staff sta mettendo nella trasposizione.

La prima stagione si comporrà di 10 episodi che saranno diretti da cinque registi diversi.

Neil Druckmann, autore dei giochi originali, è scrittore e produttore esecutivo della serie tv di The Last of Us insieme a Craig Mazin.

Stando a Druckmann la serie sarà in alcune parti molto simile al gioco, mentre in altre parti divergerà molto perché la tv è un medium differente.

Il dramma tra i personaggi è uno degli aspetti che la serie esplorerà di più.

Pedro Pascal (The Mandalorian) interpreta Joel, mentre Bella Ramsey (Game of Thrones) è Ellie; il resto del cast include Nico Parker (Sarah), Gabriel Luna (Tommy) e Merle Dandridge (Marlene) — quest’ultima è la stessa attrice che ha prestato la voce al personaggio nei giochi.

The Last of Us – i videogiochi

l primo capitolo di The Last of Us è stato pubblicato nel Giugno 2013 per PlayStation 3 e nel 2014 per PlayStation 4:

A vent’anni da un’epidemia che ha stravolto la civiltà moderna, umani infetti e sopravvissuti si scontrano in cerca di cibo, armi e qualunque altra cosa riescano ad accaparrarsi. Joel, un sopravvissuto, viene ingaggiato per far fuggire Ellie, una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena militarizzata. Ciò che sembra essere un lavoro di routine si trasforma invece in un cruento viaggio attraverso gli Stati Uniti.

Il secondo capitolo è uscito nel Giugno 2020 per PlayStation 4.

Un prequel a fumetti intitolato Il Sogno Americano è stato pubblicato negli USA da Dark Horse e in Italia da Editoriale Cosmo.

