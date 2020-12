Pedro Pascal, interprete del mandaloriano Din Djarin in The Mandalorian e di Maxwell Lord in Wonder Woman 1984, è intervenuto a Entertainment Tonight per promuovere l’uscita del film di Patty Jenkins sulla Principessa delle Amazzoni.

Non è mancata una domanda sulla serie ambientata nella galassia di Star Wars, in particolare a proposito di quante stagioni potrebbe comporsi.

L’attore ha risposto dicendo di non averne idea, ma, visto che la serie punta sulla qualità più che sulla quantità, crede che proseguirà fino a qunado riuscirà a mantenersi sugli elevati standard qualitativi raggiunti.

The Mandalorian, in attesa della stagione 3

Pedro Pascal tornerà in The Mandalorian Stagione 3, che entrerà in produzione subito dopo The Book of Boba Fett — primo spin-off della serie che debutterà a Dicembre 2021.

Gli altri due spin-off sono Ahsoka e Rangers of The New Republic, che si intrecceranno alla serie su Boba Fett e andranno a confluire in una storia evento.

The Mandalorian e le prossime novità in arrivo

Sulla scia del successo della serie di Jon Favreau nel prossimo futuro la saga di Star Wars si arricchirà dei seguenti progetti:

