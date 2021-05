House of the Dragon è la serie originale HBO Max basata sul romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin ambientato prima degli eventi de Il Trono di Spade.

Il profilo Twitter ufficiale della serie, in arrivo nel 2022, ha pubblicato le prime foto ufficiali di alcuni dei protagonisti, che possiamo guardare di seguito in costume.

Alicent Hightower (interpretata da Olivia Cooke) e Otto Hightower (Rhys Ifans):

Lord Corlys Velaryon – ovvero “The Sea Snake” (Steve Toussaint):

La Principessa Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) e il principe Daemon Targaryen (Matt Smith):

Sviluppata da Miguel Sapochnik e Ryan Condal, House of the Dragon è così presentata:

Come tutti sappiamo, il regno dei Targaryen durerà fino alla ribellione di Roberth Baratheon e la sua conseguente salita al trono.

La serie, basata sul libro Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, sarà ambientata circa 300 anni prima degli eventi già visti, esattamente nel periodo in cui Aegon I Targaryen e le sue due sorelle Visenya e Rhaenys, si lanciarono alla conquista di Westeros al motto di “Fire Will Reign” (“Il fuoco regnerà”).

George R.R. Martin, autore dei romanzi originali e co-produttore esecutivo della serie, si è così espresso:

House of the Dragon è in sviluppo da diversi anni (anche se il titolo è cambiato un paio di volte durante il processo).

In realtà è stato il primo progetto che ho presentato a HBO quando abbiamo iniziato a parlare di una nuova serie, già nell’estate del 2016.

Se volete sapere di più su quello che sarà la serie beh, non posso proprio farvi capire tutto.

Ma potreste prendere una copia delle due antologie che ho realizzato insieme a Gardner Dozois, La principessa e la regina e Rogues, e poi guardare la storia del Gran Maestro Gyldayn, Fuoco e Sangue.