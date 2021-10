Y: L’Ultimo Uomo – FX cancella la serie

Y: L’Ultimo Uomo (Y: The Last Man) concluderà la corsa sul piccolo schermo con la prima stagione.

FX, infatti, ha deciso di cancellare la serie basata sul fumetto originale di Brian K. Vaughan e Pia Guerra.

L’annuncio della cancellazione arriva prima della messa in onda dell’ultimo episodio della stagione.

Ricordiamo che in Italia la serie ha debuttato il 22 Settembre 2021 con una première di tre episodi in esclusiva streaming su Star di Disney+.

La serie live action Y: L’Ultimo Uomo è una produzione FX Productions.

Eliza Clark è la showrunner e la produttrice esecutiva insieme a Nina Jacobson e Brad Simpson di Color Force, Mari Jo Winkler-Ioffreda, Louise Friedberg, Brian K. Vaughan e Melina Matsoukas.

Nellie Reed è il produttore.

Tutti gli episodi della prima stagione sono diretti da donne e la produzione ha un numero significativo di capi dipartimento donne — inclusi quelli di production designer, costume designer, casting director, editor e stunt coordinator.

Il cast include Diane Lane nel ruolo della deputata Jennifer Brown, Ashley Romans nella parte di Agent 355, Ben Schnetzer nel ruolo di Yorick Brown, Olivia Thirlby nella parte di Hero Brown, Amber Tamblyn nel ruolo di Kimberly Cunningham, Marin Ireland nella parte di Nora Brady, Diana Bang nel ruolo di Dr. Allison Mann, Elliot Fletcher nella parte di Sam Jordan e Juliana Canfield nel ruolo di Beth Deville.

Y: L’Ultimo Uomo – la serie a fumetti



La serie a fumetti Y: L’Ultimo Uomo è uscita sotto l’imprint Vertigo di DC Comics tra il 2002 e il 2008.

Si compone di 60 numeri, raccolti in una prima edizione brossurata da 10 volumi cui hanno fatto seguito ulteriori raccolti in cinque volumi cartonati, tre Absolute e un Omnibus.

In Italia è stata pubblicata per la prima volta da Magic Press a partire dal 2003; la serie è stata conclusa da Planeta DeAgostini nel 2008 con il volume 11.

Attualmente è in corso per Panini DC Italia.