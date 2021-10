The Flash – le prime sequenze del film

In occasione dell’evento DC FanDome 2021 sono state diffuse le prime sequenze di The Flash.

Il film sul Velocista Scarlatto arriverà al cinema nel corso del 2022 e vedrà il ritorno di Michael Keaton e di Ben Affleck nel ruolo di Batman.

Nel video che segue vediamo Barry Allen (Ezra Miller) finire nella Bat Caverna del Batman di Tim Burton.

La voce narrante è quella di Keaton:

Andy Muschietti, regista di IT parti 1 e 2 e del prossimo live action hollywoodiano de L’Attacco dei Giganti, dirige The Flash su sceneggiatura ricavata dalla ultima stesura di Christina Hodson (Birds of Prey).

Nel film Barry Allen correrà attraverso varie dimensioni parallele dove incontrerà versioni alternative degli eroi DC, in una storia liberamente tratta dall’evento DC Comics Flashpoint.

Tra queste versioni differenti degli eroi ci saranno anche due Batman: il Cavaliere Oscuro interpretato da Michael Keaton e quello interpretato da Ben Affleck.

Il cast include Ezra Miller, Ben Affleck, Michael Keaton, Sasha Calle (Supergirl), Maribel Verdú (Nora), Kiersey Clemons (Iris West), Ron Livingston (Henry Allen), Ian Loh (Barry giovane), Saroise-Monica Jackson e Rudy Mancuso in parti non ancora note.

Si vocifera che nel film anche Danny DeVito potrebbe riprendere il ruolo del Pinguino, direttamente da Batman – il Ritorno.

L’uscita del film nei cinema è al momento fissata al 4 Novembre 2022.