The Flash ha trovato il nuovo interprete di Henry Allen, padre del protagonista Barry.

Come annuncia Variety, sarà Ron Livingston (The Conjuring, Boardwalk Empire) a sostituire Billy Crudup nel ruolo.

Si aggiungono inoltre al cast del film Ian Loh nel ruolo di un Barry più giovane, Saroise-Monica Jackson (Derry Girls) e Rudy Mancuso in parti non ancora note.

A proposito di The Flash

The Flash è diretto da Andy Muschietti, regista di IT parti 1 e 2 e del prossimo live action hollywoodiano de L’Attacco dei Giganti, su sceneggiatura ricavata dalla ultima stesura di Christina Hodson (Birds of Prey).

Nel film Barry Allen correrà attraverso varie dimensioni parallele dove incontrerà versioni alternative degli eroi DC, in una storia liberamente tratta dall’evento DC Comics Flashpoint.

Tra queste versioni differenti degli eroi dovrebbero esserci anche due Batman: il Cavaliere Oscuro interpretato da Michael Keaton (o comunque quello dei film di Burton) e quello interpretato da Ben Affleck.

Keaton sta valutando se accettare di interpretare di nuovo Batman a 30 anni dall’ultima apparizione.

Il regista ha dichiarato che Affleck avrà una parte molto sostanziale nell’impatto emotivo del film; la relazione tra Barry e il Bruce di Affleck porterà un livello di emozione mai visto prima.

Il cast finora confermato include Ezra Miller, Ben Affleck, Sasha Calle — la nuova Supergirl, Maribel Verdú (Nora) e Kiersey Clemons (Iris West).

Si vocifera che nel film Danny DeVito potrebbe riprendere il ruolo del Pinguino, direttamente da Batman – il Ritorno.

The Flash in TV

Negli USA è in onda la settima stagione della serie tv The Flash con Grant Gustin nel ruolo di Barry Allen.

Nel nostro Paese Italia 1 sta trasmettendo gli episodi della sesta stagione in prima visione TV:

Non importa quanto sia veloce: Barry Allen, anche noto come The Flash, non può sfuggire al suo destino. Oppure sì? Mentre Central City, è minacciata da una terribile Crisi, Barry e sua moglie, Iris West-Allen, affrontano il lutto della dolorosa perdita della loro figlia speedster, Nora, e Barry è impegnato a istruire il Team Flash su come andare avanti senza di lui. Barry affronta la devastazione portata dalla Crisi, mentre Killer Frost, Cisco Ramon, Ralph Dibny, Nash Wells, Joe West e la sua fi danzata, Cecile Horton, lottano per proteggere la città e salvaguardare l’eredità di The Flash. Riusciranno a salvare il mondo da un disastro cosmico di infinite proporzioni?

