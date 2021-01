Il film The Flash di Andy Muschietti potrebbe vedere la comparsa di un altro personaggio proveniente dai Batman di Tim Burton.

Stando a voci di corridoio raccolte da Daniel Richtman, infatti, Danny DeVito potrebbe tornare a interpretare Oswald Cobblepot / il Pinguino trent’anni dopo Batman – il Ritorno del 1992.

DeVito ritroverebbe sul set Michael Keaton, che in The Flash sarà di nuovo il Cavaliere Oscuro.

The Flash, i dettagli

The Flash è diretto da Andy Muschietti, regista di IT parti 1 e 2 e del prossimo live action hollywoodiano de L’Attacco dei Giganti, su sceneggiatura ricavata dalla ultima stesura di Christina Hodson (Birds of Prey).

Nel film Barry Allen correrà attraverso varie dimensioni parallele dove incontrerà versioni alternative degli eroi DC, in una storia liberamente tratta dall’evento DC Comics Flashpoint.

Tra queste versioni differenti degli eroi ci sono anche due Batman: il Cavaliere Oscuro interpretato da Michael Keaton e quello interpretato da Ben Affleck.

Il regista ha dichiarato che Affleck avrà una parte molto sostanziale nell’impatto emotivo del film; la relazione tra Barry e il Bruce di Affleck porterà un livello di emozione mai visto prima.

Il cast finora confermato include Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck e Billy Crudup; la presenza di Ray Fisher (Cyborg) è al momento controversa.

La produzione partirà a breve e l’uscita del film è prevista per il 4 Novembre 2022.

The Flash e il Multiverso

Walter Hamada, presidente di DC Films, ha recentemente spiegato al The New York Times come il pubblico sia ormai pronto per capire il Multiverso, che permette la coesistenza dei vari Batman interpretati da Keaton, Affleck e Pattinson o di un Velocista Scarlatto nei film The Flash e in Justice League e un altro nelle serie tv.

Tutto questo senza che i fan debbano scegliere uno, possono amare tutte le versioni — afferma Hamada.

Acquista i film di Batman degli Anni 90