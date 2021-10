Le uscite manga J-POP del 20 Ottobre 2021 vedono il debutto di Big X di Osamu Tezuka i nuovi volumi di serie in corso come Rent A Girlfriend.

Di seguito le novità del 20 Ottobre, qui le prossime uscite.

Le uscite manga J-POP del 20 Ottobre 2021

Big X 1 – Osamushi Collection

di Osamu Tezuka

Prezzo: € 15,00

Il dr. Asagumo viene invitato in Germania per collaborare con il Reich alla ricerca di una nuova arma, il Big X. Preoccupato per i possibili effetti di tale strumento, riesce a tardarne i progressi fino al termine della guerra. Vent’anni dopo, in Giappone, un’organizzazione neonazista recupera tuttavia il progetto del Big X e lo porta a compimento, rivelandone l’essenza: un farmaco in grado di espandere il corpo umano senza limitazioni. Toccherà al nipote di Asagumo, Akira, assumerlo e difendere la società dalle macchinazioni dei malvagi!

Rent A Girlfriend 5

Di Reiji Miyajima

Prezzo: € 5,90

Violence Action 3

Di Shin Sawada e Renji Asai

Prezzo: € 6,50

Obsessed With A Naked Monster 2

Di Ogeretsu Tanaka

Prezzo: € 6,90

La Fenice 12 – Osamushi Collection

Di Osamu Tezuka

Prezzo: € 12,00

Infini-T Force 8

Di Kodachi Ukyou, Ejiri Tatsuma, Tatsunoko Production

Prezzo: € 5,90

Josée, La Tigre e I Pesci 2

Di Seiko Tanabe e Nao Emoto

€ 6,90