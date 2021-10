Black Clover 309 – Yuno ottiene la Magie delle Stelle

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU BLACK CLOVER 309.

Yuno, dopo aver ottenuto il nuovo grimorio del Regno di Spade, attacca Zeno. Salva Langris e Finral. Ringrazia i due fratelli e dice loro che si occuperà lui di Zeno. Chiede a Bell, il suo spirito del vento, di continuare ad aiutarlo, perché il suo potere da solo non è sufficiente. Zeno vedendo la nuova magia di Yuno capisce le sue origini: è il Principe del Regno di Spade. Yuno utilizza la Magia delle Stelle e ferisce gravemente Zeno, che continua però a rigenerarsi. I due continuano a combattere e il capitolo finisce con Yuno e Zeno che si scontrano. Sembrano essere alla pari.

Black Clover è un manga shonen di genere fantasy, azione e commedia, scritto e disegnato da Yuki Tabata. Il manga ha cominciato la serializzazione su Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 16 febbraio 2015. I primi 292 capitoli sono stati raccolti in 29 volumi.

In Italia è pubblicato da Planet Manga, che attualmente ha pubblicato 27 volumi:

Asta e Yuno sono stati abbandonati da neonati nello stesso giorno presso la stessa chiesa, e son da allora divenuti inseparabili.

Fin da bambini si son promessi che avrebbero lottato con tutte le loro forze per poter diventare il prossimo Wizard King. Una volta cresciuti però, la differenza di capacità tra loro è diventata evidente: mentre Yuno si dimostra molto abile in campo magico, con un potere e controllo incredibili, Asta non è proprio in grado di usare la magia.

In un mondo dove la magia è tutto e le abilità fisiche sono nulla, Asta si è allenato ogni giorno per poter realizzare anche solo l’incantesimo più semplice, ma senza alcun risultato.

Un giorno però, quando Yuno si trova in difficoltà e viene catturato da un cavaliere magico ormai decaduto, ecco che si risvegliano i misteriosi poteri magici di Asta…