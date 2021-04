Il creatore di Black Clover si è congratulato con quello di My Hero Academia per l’apertura di una mostra d’arte speciale che celebra il quinto anniversario della serie anime. My Hero Academia ha dato il via alla quinta stagione dell’anime come parte del programma della primavera 2021, ed è un anno importante per il franchise in molti sensi.

Non solo sta continuando con una nuova stagione anime, ma questa estate uscirà anche il suo terzo lungometraggio in Giappone. Inoltre, è stata di recente inaugurata una mostra d’arte speciale in Giappone per celebrare questo grande anniversario.

La nuova mostra non solo presenta una nuova grafica speciale del creatore della serie Kohei Horikoshi in persona, ma come ha sottolineato (e tradotto) @aitaikimochi su Twitter, la mostra include anche un opuscolo con congratulazioni e parole di incoraggiamento da parte degli altri creatori di manga di Weekly Shonen Jump come Il creatore della serie Black Clover Yuki Tabata.

Yuki Tabata di Black Clover si complimenta con Kohei Horikoshi di My Hero Academia

La dedica di Tabata è molto emotiva e personale poiché il creatore ringrazia “Horipi” per la sua influenza sul lavoro della sua vita. La dichiarazione recita così:

“Horikoshi-sensei… Penso che la prima volta che ho incontrato Horipi sia stato tramite un conoscente quando è venuto e mi ha aiutato con il mio one-shot che è stato pubblicato su Jump. A quel tempo, Horipi era già esperto nella scena della serializzazione di Jump, e sapevo anche di lui. Anche se era più giovane di me, aveva un talento straordinario con il disegno che mi faceva tremare. Entrambe le nostre serie sono state serializzate in Jump in questo momento, ma i suoi disegni mi fanno ancora rabbrividire per l’eccitazione ogni settimana. Durante la serializzazione, c’è stato un tempo in cui io e lui vivevamo l’uno accanto all’altro e abbiamo provato a mangiare insieme. Tuttavia, poiché entrambi i nostri programmi di pubblicazione erano super folli, abbiamo finito per non essere in grado di farlo. Quando i tempi erano duri per la pubblicazione, pensavo, ‘beh, anche Horpi sta vivendo le mie stesse difficoltà ed eccitazione’, e quel pensiero mi ha davvero motivato. Horipi mi ha persino chiamato direttamente quando gli ho mandato un messaggio su LINE perché mia moglie aveva partorito. È un ragazzo così simpatico, quindi vorrei congratularmi di tutto cuore con lui per l’apertura della mostra di My Hero Academia!“.

Acquistate My Hero Academia (Vol. 1) QUI!