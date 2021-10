Peter Rabbit 2: un coniglio ribelle da riscoprire in home video

Federico Vascotto 2021-10-04T12:57:13+02:00 Formato Video: 2,40:1 Anamorfico 1080p Formato Audio: 5.1 DTS HD: Italiano Inglese Francese Sottotitoli: Italiano Inglese Francese Arabo Olandese Tipo confezione: Amaray Distribuzione: Eagle Home Entertainment Italy Contenuti speciali: Cortometraggio & Giochi creativi

E’ disponibile in home video per Eagle Pictures Peter Rabbit 2 – Un birbante in fuga, un sequel che esplora il concetto di identità per il coniglietto protagonista. Un film per tutta la famiglia per la regia di Will Gluck, secondo capitolo sulle avventure dell’amatissimo coniglio combinaguai, disponibile nei formati DVD, Blu-Ray e 4K (niente steelbook in questo caso, ma il cofanetto con entrambi i film).

Doppiato nella versione italiana dall’inconfondibile voce di Nicola Savino e in quella originale da James Corden, questo nuovo capitolo di Peter Rabbit si arricchisce di nuovi personaggi e di interessanti tematiche: un’avventura affascinante, divertente e perfetta per tutta la famiglia. Bea, Thomas (tornano infatti Rose Byrne e Domhnall Gleeson, il secondo sempre più azzeccato nel ruolo) e gli altri conigli sono una splendida famiglia, ma nonostante i suoi sforzi Peter non riesce proprio a perdere la sua cattiva reputazione.

Dopo essersi avventurato ancora una volta fuori dal giardino, questa volta in città al mercato biologico, si ritrova catapultato in un mondo in cui il suo modo di fare è invece apprezzato, ma quando la sua famiglia dovrà rischiare tutto per cercarlo, Peter dovrà capire da che parte stare e che tipo di coniglio vorrà diventare. Un romanzo di formazione conigliesca quindi, che appunto cerca la vera identità dentro di noi, il proprio “io”. Un sequel forse un po’ troppo sciocco in alcuni sviluppi e situazioni ma che porta con sé l’importante tematica della ricerca di se stessi e del rapporto buoni/cattivi sempre meno bianco/nero nei film per ragazzi, per allinearsi alle sfumature di grigio della realtà.

Peter Rabbit 2: l’edizione home video

L’edizione home video di Peter Rabbit 2 – Un birbante in fuga si presenta come un classico amaray in plastica però bianco e non trasparente, che dà quel tocco di eleganza in più. All’interno più che i contenuti speciali sorprende il libricino che mostra le uscite di catalogo (proprio come una volta) e permette di appuntarsi una propria wishlist e note varie. Un’aggiunta utile e dal gusto deliziosamente retrò.

Tra i contenuti extra spiccano tre video tutorial per i più piccini. L’angolo del fai da te di Bea è una serie di video tutorial con l’inconfondibile voce di Rose Byrne, dolce e accoccolante, proprio come una storia della buonanotte, che guida passo a passo nella realizzazione di due “gadget”. Uno dei video insegna come realizzare segnalibro a forma di coniglio, l’altro come creare un terrario, che è come l’acquario per le piante. Oltre a Divertimento da Peter Rabbit in cui un video tutorial di 17 minuti insegna come creare un giardino McGregor.

Chiude i contenuti speciali il simpatico (ma fondamentalmente inutile) cortometraggio creato appositamente per l’edizione home video con protagoniste le tre sorelle di Peter, Codatonda, Flopsy e Mopsy, che si concentra sulla loro rivalità e sul loro rapporto col fratello maggiore, sull’importanza della sorellanza e della famiglia. Tematiche che tornano anche nei due capitoli di Peter Rabbit e che sfruttano il fatto che in questo sequel le tre sorelle hanno più importanza, soprattutto nel mettere Peter di fronte alla propria natura e allo scegliere da che parte stare. Chi sceglierà?