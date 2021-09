Demon Slayer 2 – novità sulla trasmissione

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – Yukaku-hen (Il capitolo del quartiere dei divertimenti) è la seconda stagione del fortunato adattamento anime del popolare manga di Koyoharu Gotouge.

La nuova stagione, come riporta il sito web ufficiale, si comporrà di due cour e andrà in onda di Domenica durante le stagioni autunnali e invernali.

Maggiori informazioni arriveranno dopo la trasmissione televisiva del film Il Treno Mugen il 25 Settembre 2021.

Demon Slayer – manga, anime e non solo

Koyoharu Gotouge ha serializzato Demon Slayer sul settimanale di manga per ragazzi Weekly Shonen Jump di Shueisha dal Febbraio 2016 al Maggio 2020; i capitoli della serie sono stati raccolti in 23 volumi.

La prima stagione della trasposizione anime conta 26 episodi ed è andata in onda dal 6 Aprile al 28 Settembre 2019.

La stagione 2 è stata annunciata ufficialmente lo scorso Febbraio e vedrà il ritorno di Haruo Sotozaki alla regia presso lo studio ufotable, mentre Akira Matsushima si occuperà ancora del character design.

Il film Il Treno Mugen è uscito nei cinema del Giappone il 16 Ottobre 2020.

Un videogioco per console e PC uscirà questo Autunno.

Ha ispirato anche light novel e un manga spin-off recentemente annunciato.

In Italia il manga è in corso per Edizioni Star Comics e l’editore perugino ha iniziato a pubblicare anche le light novel derivate.

La prima stagione della serie animata è disponibile su VVVVID in streaming gratuito, su Amazon Prime Video, Netflix e in home video su Blu-ray Disc e DVD editi da Dynit.

Dynit ha annunciato il film Il Treno Mugen il 16 Ottobre 2020: è arrivato su Amazon Prime Video in esclusiva il 13 Luglio.

